: Ragusa, caporalato: 4 imprenditori arrestati e altri 3 denunciati - SkyTG24 : Ragusa, caporalato: 4 imprenditori arrestati e altri 3 denunciati - barakei : RT @ultimenotizie: Quattro imprenditori agricoli sono stati arrestati dalla Polizia di #Ragusa, che ha denunciato anche altri tre imprendit… - TelevideoRai101 : Caporalato, arrestati 4 imprenditori -

Quattrosono statie altri 3 denunciati a piede libero nell'ambito di un'operazione contro lo sfruttamento dei braccianti agricoli a Vittoria, nel Ragusano. La Squadra mobile di Ragusa ha scoperto centroafricani,richiedenti asilo, rumeni,tunisini e in minima parte italiani, impiegati in nero in 7 aziende.Accertato anche l'impiego di minorenni privi di dispositivi di protezione che irrigavano serre con fertilizzanti tossici. Famiglie con neonati erano alloggiate in abitazioni abusive e fatiscenti.(Di mercoledì 24 ottobre 2018)