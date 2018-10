Caporalato | 4 imprenditori arrestati e altri 3 denunciati a Ragusa “Braccianti pagati 3

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Sfruttavano i braccianti agricoli pagandoli in nero 3 o 4 euro l’ora e facendoli vivere in condizioni disumane. Per questo quattroagricoli della provincia disono statitre sono staticon l’accusa di sfruttamento della manodopera. Le vittime sono cittadini africani provenienti dai centri per richiedenti asilo, romeni, tunisini e anche italiani. Tutti venivano impiegati come braccianti nelle serre di Vittoria. Alcuni di loro erano minorenni. Il blitz della Squadra mobile di, guidata da Antonio Ciavola, è avvenuto all’alba dopo due settimane di controlli durante i quali, riferiscono gli investigatori, è emersa una situazione di illegalità diffusa: “Nessuna delle aziende agricole controllate rispettava le norme vigenti“. Numerose le altre infrazioni contestate ai proprietari delle imprese. I titolari, ...