Caos Serie B | Sibilia | “sono stato profeta”

Caos Serie B - il Tar boccia il format a 19 squadre : 'Le posizioni di Novara - Pro Vercelli e Ternana vanno riesaminate'. La Lega Pro rinvia ... : Deve essere riesaminata dagli organismi sportivi competenti la posizione del Novara Calcio, della Pro Vercelli 1892 e della Ternana, quest'ultima ha già disputato 5 partite in Serie C,. Lo ha deciso ...

Caos Serie B - la Lega rimane in attesa delle decisioni della Figc : La Lega di B rimane in attesa delle decisioni che la Figc vorrà adottare per ottenere la definitiva chiarezza sul tema. Dalla Lega cadetta è questa la posizione che filtra dopo aver appreso la notizia ...

Caos Serie B - l'avvocato della Pro Vercelli : 'Ora la palla passa alla Figc' : 'Ora la palla passa alla federazione, che deve attuare mi auguro in tempi brevi la procedura dei ripescaggi. Ma non c'è dubbio che la Serie B debba tornare a 22 squadre'. Lo dice all'Ansa l'avvocato ...

Caos in Serie C - debiti e stipendi non pagati : rischio penalizzazione e conseguente fallimento per una squadra : E’ Caos totale in Serie C dove la squadra della Pro Piacenza, in cui gioca un calciatore come Ledesma, ex Lazio, ed è allenata da Giannichedda, da tre mesi giocatori e staff non ricevono gli stipendi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nonostante le rassicurazioni più volte ribadite alla squadra da parte del presidente Maurizio Pannella la scadenza del 16 ottobre non sarebbe stata rispettata. I tesserati sono sul piede di guerra: ...

Caos Serie B - l’Entella scrive a Malagò : le ultime sulle chance di ripescaggio : Ill.mo Presidente come Vi è noto, il Collegio di Garanzia dello Sport, I Sezione, con decisione del 19.09.2018 (alla presente si allega copia del dispositivo Prot. N. 719/18 – doc. allegato 1), ha riconosciuto la legittimazione processuale di Virtus Entella S.r.l., in merito al deferimento dell’ A.C. Cesena Spa del 25.06.2018 per il caso plusvalenze fittizie e ha determinato che la sanzione afflittiva di 15 punti già irrogata all’ A.C. ...

Serie B nel Caos - la classifica potrebbe cambiare prossimamente : Serie B ancora caosa per la Serie cadetta, potrebbe essere stravolta la classifica La Corte d’Appello ha fissato l’udienza di discussione del ricorso presentato dal Cosenza contro la sconfitta a tavolino incassata contro il Verona, durante la seconda giornata di campionato, a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco. Nei prossimi giorni è attesa la sentenza, che potrebbe cambiare la classifica di B. FONTE: ILOVEPALERMOCALCIO.COM A ...

Caos Serie C - l’ultima follia riguarda la Reggina : E’ una situazione sempre più delicata per il campionato di Serie C, dopo un’estate caldissima anche l’inizio del torneo è stato incerto con alcune squadre che ancora non sono scese in campo, tra tutte la Viterbese, va chiarita la situazione dell’Entella che entro i prossimi giorni potrebbe ritrovarsi in Serie B. Poi va considerato il caso fideiussione con alcuni club che potrebbero andare incontro a pesanti ...

Caos Serie C - il comunicato ufficiale sulla Viterbese : Una precisazione senza voler fare alcuna polemica. Solo la Lega Pro decide in che girone e con quale calendario le squadre devono giocare. E tanto in ragione di quanto disposto dallo Statuto della FIGC e dalle NOIF.Nel caso di specie la Viterbese ha impugnato innanzi al Tribunale Federale la decisione della Lega Pro di includerla nel girone C La Lega Pro si è costituita nel relativo giudizio da un lato rendendo evidente che i criteri di ...

Le notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio - scandalo Champions League e Caos Serie C : Le notizie del giorno – Novità clamorosa che riguarda la Champions League, ombre su una partita disputata nell’ultima giornata della competizione. Dubbi sulla partita che ha visto di fronte Psg e Stella Rossa, gara valida appunto per la seconda giornata e disputata lo scorso 3 ottobre, il risultato finale è stato di 6-1 a favore del club francese. Le autorità francesi avrebbero infatti aperto un’inchiesta sulla partita per sospetti ...

Ripescaggi : ancora Caos in Serie B - respinti i ricorsi di Pro Vercelli e Siena : Ripescaggi Serie B- Il Consiglio di Stato, confermando le ordinanze del Tar del Lazio, ha respinto l’appello cautelare della Pro Vercelli e del Siena, che chiedevano l’annullamento delle decisioni del Collegio di garanzia dello scorso 11 settembre in merito ai Ripescaggi e all’assetto del campionato di Serie B. Secondo quanto informa la Lega cadetta, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Collegio – come aveva da ...

Caos ripescaggi Serie B - la Serie C si costituisce in giudizio davanti al Tar [DETTAGLI] : ripescaggi Serie B – In perfetta aderenza alla ratio del Decreto Legge 5 ottobre 2018 n. 115 emanato, vista la ”straordinaria necessità e urgenza di introdurre strumenti finalizzati a migliorare l’efficienza e la funzionalità della giustizia amministrativa (…) anche in relazione all’esigenza di assicurare un veloce e agevole raccordo con l’impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni sportive concernenti ...

Le notizie del giorno – Caos incredibile in Serie C - Cristiano Ronaldo escluso : Le notizie del giorno – E’ una situazione delicatissima per quanto riguarda il campionato di Serie C, in arrivo clamorosi ribaltoni di classifica, penalizzazioni ed ammende, classifiche stravolte e conseguenze ben più pesanti dei punti di handicap. Nel mirino le fideiussioni presentate da alcuni club e che avrebbero dovuto garantire l’iscrizione al campionato. Inizialmente erano ben 10 i club coinvolti nella vicenda: Arzachena, ...

Le notizie del giorno – La pazza idea di Agnelli ed il Caos ripescaggi in Serie B : Le notizie del giorno – E’ una situazione delicatissima per quanto riguarda il campionato di Serie B, l’ultima sentenza ha confermato il format di 19 squadre. Il Tribunale Federale ha dichiarato inammissibili il ricorso contro il blocco dei ripescaggi in Serie B ma adesso 4 club, Ternana, Siena, Pro Vercelli e Catania sono pronte a rivolgersi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’istanza è stata inviata in mattinata al ...

Caos Serie B - il presidente dell’Entella lancia accuse : “campionati falsati” : Sempre più Caos nel campionato di Serie B, rigettato il ricorso di 5 club e format confermato a 19 squadre. Ecco le accuse del presidente dell’Entella Gozzi ai microfoni di Gianluca Di Marzio: “Il campionato 17/18 di Serie B che ha decretato la nostra retrocessione è stato totalmente falsato. Sì, siamo retrocessi in un campionato falsato! Con una società, il Foggia, definita dalla Procura di Milano quale ‘lavatrice di soldi ...