Cancro cervicale | pap test e rischio malattia

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Aumenta notevolmente ildi ammalarsi di. Ma le donne non sembrano preoccuparsi oltremodo di questo fatto allarmante. Sono milioni in tutto il mondo le donne che, saltando il pap, mettono ad altola loro salute. Solo in Inghilterra sono circa 3milioni le donne che non hanno fatto il papnegli ultimi 3 anni e mezzo, lo riporta un articolo del Sun. In alcune aree, in particolare, la metà delle donne sopra i 50 anni non ha mai fatto il papnegli intervalli di tempo consigliati, per non parlare del fatto che circa un milione di donne tra i 50 e i 64 anni non ha fatto un papnegli ultimi 5 anni e mezzo. Secondo quanto riporta il Sun, il tasso di screening per ilè sceso moltissimo negli ultimi 20 anni e questo è decisamente allarmante. Come fa sapere la dottoressa Anne Mackie, direttrice del centro di screening Public ...