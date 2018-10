Caldo record e vento di foehn sulle Alpi | inferno di fuoco ad Agordo | incendio

Foehn - Caldo senza precedenti sulle Alpi : la Svizzera batte addirittura il suo record storico nazionale con +30 - 5°C a Locarno! : Con i +30,5°C registrati oggi a Locarno, la Svizzera batte il suo record nazionale di caldo per il mese di Ottobre che era di +29,6°C registrati a Basilea nel lontano Ottobre 1985. Oggi, tra l’altro, siamo al 24 Ottobre, quindi a fine mese: un particolare non indifferente. Sono ore di caldo storico in tutta la Regione Alpina occidentale per il forte vento di Foehn che alimenta numerosi incendi, anche in Svizzera. L'articolo Foehn, caldo ...

E' stato Caldo-record oltre le previsioni : un 24 ottobre da 30 gradi : Il record in provincia di Pavia a Tromello, 29.4°, e punte abbondantemente oltre le medie del periodo anche in alta collina , 25 ° al Brallo, . Il record a Bergamo, quasi 32. Da venerdì il tempo ...

Meteo - Caldo record : a Bergamo 31°C - sui monti vento a 129Km/h : A Bergamo è stata registrata la temperatura record, per il 24 ottobre, di 31°C, raggiunta nel pomeriggio in zona Celadina. Nei pressi dello stadio di Bergamo la colonnina di mercurio si è fermata a 30,6°C, saliti a 30,9°C a Mozzo, in zona Pascoletto, ma anche a Olmo al Brembo, in alta valle Brembana, si registravano alle 13 ben 28°C. Dalla mattinata di oggi su tutta la Bergamasca si registra la presenza del vento caldoFavonio, che nelle montagne ...

Caldo sconvolgente al Nord - il foehn riporta l'estate : +32°C a Parma e Bergamo - stravolti tutti i record storici

Caldo record in Liguria - incendio a Orco Feglino : 3 canadair e 2 elicotteri in azione

Savona - enorme incendio distrugge la sede dell'Autorità Portuale : "chiudete porte e finestre". Caldo record in Liguria

Clima - anno di Caldo record : a pagare è l’agricoltura : La tendenza al surriscaldamento in Italia, dove non si sono mai registrate temperature così elevate, è un processo che è accompagnato da una progressiva tropicalizzazione del Clima con il moltiplicarsi di eventi estremi che hanno provocato solo quest’anno fino ad ora danni per 600 milioni di euro all’agricoltura. A dirlo è la Coldiretti sulla base dei dati del National Climatic Data Centre (Noaa), sui primi nove mesi dell’anno. ...

Caldo record sul nord Europa e l’Artico : Anomalie termiche Davvero preoccupante la situazione sul continente europeo dove ancora una volta il Caldo anomalo la fa da padrone. Come vediamo in grafica sull’Europa centrale , i paesi scandinavi e l’Europa orientale le temperature sono da giorni oltre 15°C sopra media. Valori quindi tipici dell’Estate o nemmeno. In Norvegia pensate sono battuti record storici di Caldo per questo periodo dell’anno: ieri in alcune stazioni si ...

Autunno Caldo da record : per le piante è ancora estate : Non cadono le foglie dalle piante che per il caldo non sono entrate nella fase di riposo vegetativo caratteristico della stagione ma in giro ci sono ancora mosche e zanzare a testimoniare un Autunno pazzo, con temperature ben al di sopra delle medie, in un 2018 che si classifica fino ad ora come l’anno piu’ bollente dal 1800 in cui sono iniziate le rilevazioni con una temperatura superiore di 1,53 gradi la media storica: è quanto emerge ...

Previsioni Meteo - super "Ottobrata" in arrivo sull'Europa : è un'Estate infinita - ondata di Caldo record in arrivo

Clima - Svizzera : Caldo record nel Vallese a settembre : Secondo SRF Meteo, nella regione Svizzera del Vallese a settembre si sono registrate temperature in media più alte da quando si effettuano le rilevazioni (dal 1864). A Sion è stata registrata una temperatura media mensile di 18,7 gradi, che ha battuto il record di 18,4 °C del 2016. Anche nella valle di Goms, nell’Alto Vallese, è stato toccato un nuovo record, con una media mensile di 12,4°C. Anche le ore di sole sono risultate al di sopra ...

Caldo record in Europa - la "bolla di calore" è già sul Continente : +32°C a Madrid - +30°C a Parigi - +28°C a Berlino - +27°C a Vienna - +26°C a Londra [DATI] : E' iniziata nelle scorse ore l'eccezionale ondata di Caldo che per tutta la settimana infuocherà l'Europa con temperature senza precedenti nella storia della seconda metà di Settembre: la vampata di calore sta risalendo il Continente da Sud/Ovest e nella giornata di ieri, Lunedì 17 Settembre, le temperature massime hanno già raggiunto valori notevolissimi soprattutto in Spagna e Francia. In Spagna abbiamo avuto infatti +36°C a ...

Allerta Meteo - Europa nel caos per l'arrivo dell'Uragano Helene : weekend da incubo alle Azzorre - poi colpirà Irlanda e Scozia scatenando un'incredibile ondata di Caldo record in tutto il Continente : allerta Meteo Europa – L'ormai ex "Uragano" Helene, sotto forma di "Tempesta Tropicale", continua a muoversi nell'oceano Atlantico verso l'Europa: tra poche ore arriverà sulle isole Azzorre dove si abbatterà con particolare violenza, provocando pesanti conseguenze. Gli ultimi rilevamenti, alle ore 11:00 di stamattina, evidenziano un vortice ciclonico profondo 988hPa con venti venti a 113km/h:

Previsioni Meteo - l'Uragano Helene si dirige verso l'Europa mentre Florence colpisce gli USA : scatenerà un'incredibile ondata di Caldo record in tutto il Vecchio Continente!