Caldo | Coldiretti | “Non cadono le foglie nell’autunno bollente”

Coldiretti : Il 2018 è il quarto anno più Caldo del pianeta : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Caldo - Coldiretti Lombardia : boom di notti “tropicali” a Milano : Arriva l’autunno dopo un’estate che si è classificata in Italia, dal punto di vista climatologico, al 5° posto tra le più calde dal 1800 con temperature di ben 1,74 gradi superiori alla media storica ma con la caduta del 56% di precipitazioni in più rispetto alla media. È quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr in occasione dell’arrivo dell’autunno 2018 che avrà inizio il 23 settembre con l’equinozio ...

Caldo - Coldiretti : l’anomalia una manna per la vendemmia : L’anomala bolla di calore di settembre non solo prolunga le vacanze per 11,6 milioni di italiani, ma è provvidenziale, dopo la pioggia, per il vino Made in Italy con la vendemmia in pieno svolgimento in Italia. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che l’imprevista settimana di sole è decisamente molto importante ai fini della raccolta di un’uva sana e dalle buone caratteristiche qualitative. Il bel tempo – sottolinea la Coldiretti – ...

Coldiretti - il 2018 è il quarto anno più Caldo del pianeta : Teleborsa, - Il 2018 annus horribilis per il cambiamento climatico, il cui indice principale è il surriscaldamento globale. Lo rivela Coldiretti che, esaminando la banca dati del Noaa, National ...