Calcio | Moratti | “Servono investimenti su nuovi stadi e grande spettacolo”

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Massimo, ex presidente dell’Inter, ha parlato all’incontro “Impresa e Sport” che si è tenuto a Univerò 2018, il festival italiano del placement e dell’orientamento al lavoro dell’Università degli Studi di Verona: “Per riportare l’attenzione dei grandi media e dei grandi sponsor nelitaliano serve investire nei grandi impianti sportivi e sulla qualità dello spettacolo“. Ai giovani studentiha raccontato senza mezzi termini cosa significa lavorare nel mondo dele fare impresa: “Serve passione, ma non basta. È fondamentale una vasta preparazione, una buona cultura, pazienza e soprattutto non puoi dimenticare che: per lavorare neldevi restituire al!“. Durante l’incontro, ha chiarito quali sono le diverse figure professionali all’interno di una società ...