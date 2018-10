Calcio italiano sconvolto dal Tar | ripescaggi e ricorsi | la Lega B attende le decisioni

Gravina nuovo presidente della Figc : 'Cambiamo per rilanciare il Calcio italiano' : Comincia con la presidenza del Castel di Sangro , dal 1984 al 1996, e in quel periodo il club balza agli onori della cronaca conquistando 5 promozioni nell'arco di un decennio ed arrivando a ...

Alex Del Piero su CR 7 : 'Fa bene alla Juve e al Calcio italiano' : Saranno il campione del mondo Alex Del Piero e il tenore e star mondiale Andrea Bocelli a rendere indimenticabile il penultimo appuntamento " in onda martedì 23 ottobre con l'unico late night show da ...

Epcc - Del Piero ospite della quinta puntata : “CR7? Fa bene a tutto il Calcio italiano” : Ancora grandi ospiti per la quinta puntata di Epcc A TEATRO, in onda ogni martedì su Sky Uno (e sempre disponibile On Demand). Saranno il campione del mondo Alex Del Piero e il tenore e star mondiale Andrea Bocelli a rendere indimenticabile il penultimo appuntamento – in onda martedì 23 ottobre – con l’unico late night show da prima serata della tv italiana, guidato da Alessandro Cattelan. della sua nuova vita negli Stati Uniti, degli ...

Incredibile in Serie A - un’altra inchiesta sul Calcio italiano : coinvolta una big - sospetti su due squadre - si rischia il terremoto [NOMI - FOTO e DETTAGLI] : Novità clamorose che riguardano il calcio italiano, un nuovo terremoto che rischia di sconvolgere il mondo del pallone. Nell’ultimo weekend il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali per la Nations League ma non sono mancate le polemiche e gli scandali. Tutto è nato dalle accuse nei confronti del calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo, il portoghese nella bufera per lo scandalo violenza sessuale, il ...

Figc - Uva : “il Calcio italiano è ripartito” : “Il calcio italiano non è all’anno zero, ma molto più avanti di quanto si immagini”. Lo ha messo in chiaro il dg della Figc, Michele Uva, a pochi giorni dall’elezione per la guida della Federcalcio, in cui Gabriele Gravina si presenta come unico candidato. “Il calcio italiano non deve ripartire, è già ripartito – ha spiegato Uva – ed è anche un benchmark per altre federazioni, come quella tedesca, ...

Ecco il bilancio della Figc : tutti i numeri del Calcio italiano : Un sistema da 4,5 miliardi di euro, passivi che calano e tesserati che crescono: l'altra faccia della medaglia di un movimento rimasto fuori dal Mondiale

Giorgetti : “Ecco come riformerò il Calcio italiano” : “Il Governo è attento e decisamente sensibile allo sport, garantisce l`autonomia alla Federazione Italiana Gioca calcio, ma se il sistema non ce la fa da solo è pronto a intervenire”, parole chiare al Corriere dello Sport del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti. Giorgetti E LA PASSIONE PER IL SOUTHAMPTON […] L'articolo Giorgetti: “Ecco come riformerò il calcio ...

Intesa tra Lega Serie A e Gravina : «Rilanciamo insieme il Calcio italiano» : Le elezioni federali del 22 ottobre saranno al centro di un'assemblea della Lega Serie A che si terrà la settimana prossima

FIGC - Gravina sarà presidente : “ecco la mia ricetta per il Calcio italiano” : Gabriele Gravina sarà il nuovo presidente della FIGC essendo l’unico candidato in vista della prossima assemblea elettiva “Per vincere la partita del nostro calcio abbiamo bisogno di un programma che sia ragionato, sentito, soprattutto condiviso. Essere presidente per me non vuol dire essere un uomo di potere, ma avere il potere di fare qualcosa, di lottare e innovare, insieme. Essere presidente per me vuol dire essere un uomo ...

Arpad Weisz e il tributo del Calcio italiano all'infamia delle leggi razziali : Bruno Roghi dalle colonne de La Gazzetta dello Sport del 17 ottobre così conclude: ', ..., Una nota, per finire, anzi una voce che diamo per dovere di cronaca, senza metterci niente del nostro, salvo ...

Trapani Calcio - domani rifinitura e conferenza stampa del mister Italiano - Magazine Pragma : Seduta di allenamento per il Trapani Calcio , in vista della trasferta di sabato contro il Monopoli di Scienza. Gara valevole per la quinta giornata del campionato di serie C girone C. Da valutare le condizioni di Canino e Scrugli, ancora in dubbio per la trasferta pugliese. domani rifinitura e ...