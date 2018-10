Calcio femminile | l’entrata dei club professionistici una spinta fondamentale per la

oasport

: 120° anniversario della fondazione della #FIGC: la nazionale di #Calcio femminile e maschile al #Quirinale incontra… - Quirinale : 120° anniversario della fondazione della #FIGC: la nazionale di #Calcio femminile e maschile al #Quirinale incontra… - SmorfiaDigitale : Calcio femminile, UFFICIALE: l Inter avr una sua squadra. Acquisito il titolo de... - zazoomblog : Calcio femminile UFFICIALE: l’Inter avrà una sua squadra. Acquisito il titolo della Asd Inter Milano - #Calcio… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) E anche l’Inter sarà parte della festa. Aumenta sempre di più il numero didelmaschile che entrano nel mondo del “Pallone in rosa”. Dopo gli ingressi di Juventus, Sassuolo, Milan, Roma e Fiorentina, è la volta della società nerazzurra che, notizia delle ultime ore, ha acquisito il titolo sportivo dell’AsdInter Milano (attualmente prima in Serie B a punteggio pieno dopo due giornate). Un passaggio importante per una società gloriosa che, conscia delle grandi potenzialità del bacino, ha scelto di sposare la causa. Una decisione importante e positiva per tutto il movimento. E’ ovvio che l’entrata delle compagini italiane più rinomate dia modo alla specialità di godere di maggiore visibilità e nello stesso tempo di lavorare in maniera più accurata sia in una logica di programmazione per lo sviluppo del ...