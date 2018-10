Calcio | Champions League 2018-2019 | Barcellona-Inter 2-0 Rafinha e Jordi Alba spingono i

Champions League - 3^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Seconda tornata dei match di Champions League, validi per la terza giornata della fase a gironi. Il programma di oggi prevede diversi match interessanti, in primis Barcellona-Inter e Psg-Napoli, due impegni decisamente complicati per i club italiani. Tra le altre gare spicca Borussia Dortmund-Atletico Madrid. Di seguito i nostri pronostici. 18.55 Club Brugge-Monaco 2 Psv-Tottenham X2 21.00 Barcellona-Inter Under 3,5 Borussia ...

Calcio - vincono ancora le italiane in Champions. La Juve conquista 3 punti d’oro all’Old Trafford di Manchester - la Roma rialza la testa con un 3-0 al CSKA Mosca : La Champions League riprende esattamente da dove l’avevamo lasciata: ossia con le italiane ancora una volta vincenti. La Juventus va a punteggio pieno nel suo girone, lasciandosi alle spalle il Manchester United che rimane a 6 punti dopo lo scontro tra i due club in questione, terminato con un 1-0 in favore dei Campioni d’Italia. Decide la rete di Paulo Dybala al 17° minuto. Dimenticata la sconfitta casalinga contro la SPAL, torna a volare la ...

Calcio - Champions League 2019 : Manchester United-Juventus 0-1 - Paulo Dybala decide la sfida dell’Old Trafford : Una vittoria prestigiosa della Juventus nella terza giornata del girone H di Champions League. I bianconeri si sono imposti 1-0 all’Old Trafford contro il Manchester United. Il gol di Paulo Dybala al 17′ ha deciso la sfida in un incontro gestito ottimamente dai campioni d’Italia. Un successo meritato che proietta a quota 9 punti la formazione di Massimiliano Allegri che vede sempre più vicina la qualificazione agli ottavi di ...

Champions League - 3^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Stasera alcuni top team europei tornano in campo per disputare la terza giornata della Champions League, la cui fase a gironi è ormai entrata nel vivo. Oggi giocheranno Bayern, Real Madrid, Roma, Manchester City, ma la scena sarà tutta per lo scontro tra Manchester United e Juventus ad “Old Trafford”. Ecco i nostri pronostici. 18:55 AEK-Bayern 2+ Over 1,5 – I bavaresi cercano continuità dopo un periodo tutt’altro ...

Calendario Champions League Calcio | Orari prossimo turno | Il programma delle partite | Come vederle in tv : Il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà nei prossimi giorni: martedì 23 e mercoledì 24 ottobre andranno in scena le partite della terza giornata. Martedì alle ore 21.00 ad aprire le danze saranno la Juventus, impegnata in casa del Manchester United, e la Roma, che ospiterà il CSKA Mosca. Mercoledì alle ore 21.00 invece toccherà al Napoli, impegnato in casa del PSG, ed all’Inter, che farà visita al Barcellona. La ...

Champions League 2018-2019 Calcio - il calendario della prossima giornata. Gli orari e il programma di tutte le partite. Come vederle in tv : Terza giornata della Champions League 2018-2019 in scena e grandi incontri si prospettano per le nostre compagini. Il Napoli di Carlo Ancelotti, dopo essersi imposto al San Paolo contro il Liverpool, andrà a Parigi e se la vedrà contro il PSG di Neymar e Mbappè in un match molto interessante, altra prova di maturità per i partenopei. L’Inter, a punteggio pieno nel proprio raggruppamento, volerà a Barcellona per vedersela contro i blaugrana ...

Calcio - EPFL contraria all’attuale format della Champions League - ma Serie A e Bundesliga votano no a cambi dopo il 2021 : L’EPFL, l’Associazione delle leghe calcistiche europee, ha chiesto con forza una modifica del format attuale della Champions League. Il direttivo dell’associazione, riunitosi quest’oggi, non ha però ritenuto di dover procedere a modifiche dopo il 2021, a seguito del voto negativo di Serie A e Bundesliga. La richiesta dell’EPFL, in particolare, è relativa alla riduzione dei quattro posti attualmente riservati a ...

Le Leghe Calcio europee contro l'Italia : "Troppi 4 posti in Champions" : Le richieste saranno presentate all'Uefa il 3 dicembre. "In 26 anni, la metà dei proventi solo a 14 club"

Calcio femminile - Champions League 2018-2019 : Chelsea-Fiorentina 1-0 - viola sconfitte nell’andata degli ottavi di finale : Arriva una sconfitta al Cherry Red Records Stadium di Kingston (Londra) per la Fiorentina Women’s FC, negli ottavi di finale di Champions League di Calcio femminile. Le viola sono state piegate dalle campionesse d’Inghilterra del Chelsea 1-0 per via della marcatura su Calcio di rigore di Karen Carney. Un match nel quale le gigliate hanno sofferto tanto la prepotenza atletica delle padrone di casa, non riuscendo a mettere in campo ...

Calciomercato - Balotelli sogna la Champions col Napoli : 'Magari certe emozioni' : Una dichiarazione d'amore in piena regola, Mario Balotelli strizza ancora una volta l'occhio al Napoli e lo fa attraverso i social. Un video pubblicato in una 'storia' Instagram riprende l'esterno del ...

Guardiola : Juve più favorita del mio City in Champions - Calcio : Avevamo voglia di mangiarci il mondo e ce lo siamo mangiati. Il tiki taka come concetto non mi piace, sembra un modo ludico, ma noi lo facevamo per portare l'avversario in un punto, così come Carlo ...

Sarri a 360° : “amerò per sempre Napoli” - il Calciomercato e la Juventus favorita in Champions : Maurizio Sarri ha parlato del “suo” Napoli, ma anche di dinamiche di calciomercato che in estate hanno coinvolto il Chelsea “La Juventus è la più forte, si gioca la Champions League con il Manchester City. Ho Napoli nel cuore, mi manca Higuain. Il Chelsea è il mio sogno”. Questo il succo delle parole di Maurizio Sarri, allenatore dei Blues, intervistato dal Corriere dello Sport. Il tecnico toscano ha un po’ di ...

Le notizie del giorno – Lutto nel mondo del Calcio - scandalo Champions League e caos Serie C : Le notizie del giorno – Novità clamorosa che riguarda la Champions League, ombre su una partita disputata nell’ultima giornata della competizione. Dubbi sulla partita che ha visto di fronte Psg e Stella Rossa, gara valida appunto per la seconda giornata e disputata lo scorso 3 ottobre, il risultato finale è stato di 6-1 a favore del club francese. Le autorità francesi avrebbero infatti aperto un’inchiesta sulla partita per sospetti ...

Champions League - Calcioscommesse Psg-Stella Rossa - la posizione del club francese : Il Psg fa chiarezza sul caso di calcioscommesse emerso qualche ora fa sul match contro la Stella Rossa: la posizione del club francese Di qualche ora fa, la clamorosa rivelazione della stampa francese, su un sospetto flusso di scommesse clandestine riguardante la gara tra Psg e Stella Rossa. Appena appresa la notizia e la conseguente indagine aperta dall’UEFA, il club francese ha voluto chiarire la sua posizione, con un comunicato ...