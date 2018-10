optimaitalia

: #TWD Calano ancora gli ascolti di The Walking Dead 9 ma Andrew Lincoln fa da sponsor ai nuovi episodi… - OptiMagazine : #TWD Calano ancora gli ascolti di The Walking Dead 9 ma Andrew Lincoln fa da sponsor ai nuovi episodi… - ottovanz : RT @agensir: #PaesiBassi: calano ancora appartenenza e frequenza religiosa. Tra chi si dice cattolico, solo il 6% partecipa alla messa dome… - barbaro_simone : Calano i barbari in Europa. Riesige un muro per tenerli il più lontano possibile dai luoghi di civilità, dove ancor… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Sarà tutto fantastico senza di lui. Sono queste le parole cheLincol usa per rilanciare The9. Il calo diè ormai evidente e dopo il flop della première le cose non sono migliorare in questi giorni con la messa in onda degli altri due episodi e le cose potrebbero precipitarecon l'addio diannunciato, sembra, proprio per questa domenica.Tutti si chiedono: come sarà The9 senza la sua star? Proprioè convinto che lo spettacolo non perderà un colpo e che, anzi, proprio grazie alla sua partenza le cose prenderanno una nuova piega: "C'è qualcosa di bello nel DNA originale dello show in quanto riguarda il cambiamento. Lo show vivrà e continuerà ad essere grande".La sua partenza fa parte di questi cambiamenti e il succo della questione non cambia secondo: "Sapevamo che stava succedendo quando Lennie ...