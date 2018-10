Cadavere nel canneto | potrebbe essere quello di Luca Congera | “È stato ucciso”

Gira in auto con amante e 2 figli - la polizia scopre nel bagagliaio il Cadavere della moglie : Qualcuno salvi il soldato Kyle. Dalla propria stupidità. A 22 anni era ancora convinto che bastasse indossare un'uniforme militare per essere un grande stratega e che andare a spasso in auto per la ...

Cadavere donna in mare nel Messinese : forse è Lella Grespan : Il Cadavere di una donna è stato trovato nello specchio di mare antistante la contrada Timpazzi, vicino Tono, sul litorale tirrenico del Comune di Messina. La salma non è riconoscibile. Tra le ipotesi ...

Cadavere nel fiume ad Aquileia - il tatuaggio è stato associato a un uomo : Approfondimenti Ritrovato il Cadavere di un uomo nel fiume ad Aquileia 14 ottobre 2018 Cadavere nel fiume ad Aquileia, spunta una bicicletta come indizio 17 ottobre 2018 Dopo quasi una settimana il ...

Tragedia sui monti della Costiera : turista trovato Cadavere nella Valle delle Ferriere : E' stato trovato privo di vita tra i monti della Costiera Amalfitana. Esattamente nei pressi della riserva della Valle delle Ferriere tra Scala e Amalfi. Si tratta di un escursionista straniero,...

Cadavere senza testa nel Po : è Ornella Paiato?/ Ultime notizie : era scomparsa 17 mesi fa - si ipotizza suicidio : Cadavere senza testa nel Po: è Ornella Paiato? Era scomparsa 17 mesi fa, ora si ipotizza suicidio. Le Ultime notizie: attesi risultati dell'esame del Dna, ma c'è già una prima conferma(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 18:36:00 GMT)

“Non volevo che restasse solo un Cadavere”. Mina dona gli organi del figlio morto nell’incidente : Lo scorso agosto Gianmarco Chilla è rimasto vittima di un drammatico incidente in provincia di Lecce. I suoi genitori hanno deciso di donare gli organi dell'amato figlio ed ora la madre spiega i motivi di quella scelta. Le sue parole stringono il cuore.Continua a leggere

Omicidio scoperto a Tavernola Cadavere nel parco del centro migranti : Il Cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato questa mattina nei boschi dietro al centro Salesiani di Tavernola. La polizia è intervenuta dopo che qualcuno ha notato il ...

Fiumicino - trovato Cadavere in un fosso : 'Forse Maria scomparsa nelle ultime ore' : Potrebbe essere di Maria Tanina Momilia il cadavere trovato in un fosso a Fiumicino all'altezza di via Castagnevizza. La donna è scomparsa da ieri. Il marito Daniele Scarpati aveva scritto su Fb: 'Mia ...

Stuprata e uccisa nel parco : trovato il Cadavere di giornalista bulgara che indagava su fondi Ue : Stuprata e ammazzata in un parco: una giornalista bulgara, Viktoria Marinova , è stata violentata e uccisa a Russe, nel nord della Bulgaria. Secondo i media di Sofia, il delitto è avvenuto ieri in un ...

Ucciso in strada e trovato Cadavere - svolta nel giallo di Pordenone : rapina finita male : I carabinieri hanno fermato il presunto responsabile dell'assassinio dell'artigiano Alessandro Coltro, ritrovato cadavere nel parcheggio di un centro commerciale a Fontanafredda. Si tratta di un 48enne che durante l'interrogatorio avrebbe ammesso le sue colpe. Doveva incontrare la vittima per un affare.Continua a leggere

Trovano Cadavere in auto : indossava un passamontagna - svolta nelle indagini : Una rapina finita nel sangue: a Ponte Felcino, alle porte di Perugia, si fa luce sul ritrovamento di un cadavere di un uomo...

Cadavere INCAPPUCCIATO IN AUTO A PERUGIA/ Rapina finita nel sangue? Testimone - “a fianco c’è la refurtiva” : PERUGIA: CADAVERE INCAPPUCCIATO in AUTO. Ultime notizie, bandito ucciso dopo Rapina dal tabaccaio: é mistero, la polizia sta indagando. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 13:40:00 GMT)

Scomparsa Maria Teresa Torregrossa : trovato il Cadavere/ San Cataldo : coltello conficcato nel petto - omicidio? : Maria Teresa Torregrossa, trovato il corpo della 54enne Scomparsa: un coltello conficcato nel petto, potrebbe trattarsi di omicidio, è giallo a San Cataldo.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 17:39:00 GMT)

Trovato in un pozzo nel Bolognese il Cadavere del 16enne scomparso una settimana fa : È stato Trovato morto il 16enne Giuseppe Balboni , scomparso da casa circa una settimana fa. Il cadavere è stato scoperto in un pozzo a Tiola di Castello di Serravalle, in provincia di Bologna. I ...