Bulgari Hotel Roma | tra due anni a piazza Augusto Imperatore

MotoGp – Valentino Rossi a Il Ristorante del Bulgari Hotel : lo chef Luca Fantin ringrazia il Dottore [GALLERY] : Valentino Rossi fedele cliente di Luca Fantin: il Dottore fa tappa a Il Ristorante del Bulgari Hotel di Tokyo prima del Gp del Giappone Visita speciale a Il Ristorante di Luca Fantin al Bulgari Hotel di Tokyo: Valentino Rossi ospite d’eccezione a cena in vista del Gp del Giappone. Il Dottore ha fatto tappa dallo chef italiano, come fa ormai spesso quando si trova in Giappone per gare o evento legati al suo team e il cuoco stellato ...