Brescia | scomparsa Souad Alloumi | marito resta in carcere Cassazione rigetta ricorso

Bimba autistica scomparsa nei boschi di Brescia : arrestato il super testimone : È stato arrestato dai carabinieri su ordine del tribunale di Brescia in virtù di una condanna diventata esecutiva a tre anni per rapina il super testimone del caso della scomparsa della...

Bimba autistica scomparsa nei boschi di Brescia : arrestato il super testimone : È stato arrestato dai carabinieri su ordine del tribunale di Brescia in virtù di una condanna diventata esecutiva a tre anni per rapina il super testimone del caso della scomparsa della 12enne ...

Cacciatori sparano su volontari nelle ricerche della bimba scomparsa nel Bresciano. Preso di mira anche un drone : Cacciatori sparano su volontari nelle ricerche della bimba scomparsa nel bresciano. Preso di mira anche un drone

Ragazzina autistica scomparsa nel Bresciano : proseguono ricerche - caccia sospesa : Nel Bresciano proseguono le ricerche della 12enne autistica di origini bengalesi dispersa nei boschi di Serle dal 19 luglio scorso durante una gita. L’amministrazione comunale ha chiesto per questa domenica di sospendere la caccia nelle zone di ricerche, dopo che alcuni soccorritori sono stati raggiunti da pallini esplosi da cacciatori. Le ricerche di Iuschra proseguiranno per una settimana su disposizione della Procura di ...

Brescia - i soccorritori della dodicenne scomparsa nei boschi colpiti dai pallini : caccia sospesa : Una domenica libera dai fucili nella zona delle ricerche. La procura ha ordinato una settimana di nuovi sopralluoghi

Brescia - riprese le ricerche della bimba scomparsa da due mesi : Sono riprese a Serle, in provincia di Brescia, le ricerche della piccola Iuschra, la bambina scomparsa il 19 luglio scorso.

Bambina scomparsa nel Bresciano : dopo 2 mesi riprendono le ricerche : Riprenderanno sull’altopiano di Serle (Brescia) le ricerche di Yushra, la 12enne affetta da autismo scomparsa il 19 luglio durante una gita con altri ragazzini minorenni disabili. E’ stata definita l’area dove si concentreranno le ricerche, circa 500 ettari. Domani mattina è in programma un sopralluogo e successivamente inizieranno le ricerche. L'articolo Bambina scomparsa nel Bresciano: dopo 2 mesi riprendono le ricerche ...

Iuschra - bambina scomparsa nei boschi da due mesi/ Brescia - la famiglia "Continuate a cercare" (Quarto Grado) : Iuschra, bambina scomparsa nei boschi da due mesi nel Bresciano: nessun risultato dalle ultime ricerche e la famiglia lancia l'ennessimo appello disperato.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 20:00:00 GMT)

Iushra - bimba autistica scomparsa nei boschi di Brescia/ Ultime notizie - la madre : "ridatemi mia figlia!" : Iushra, bimba autistica scomparsa nei boschi di Brescia. Le Ultime notizie, la madre disperata in esclusiva a Pomeriggio Cinque: "ridatemi mia figlia!".(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 12:53:00 GMT)

Brescia - 12enne autistica scomparsa : la Procura apre un fascicolo contro ignoti : La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo contro ignoti, secondo quanto riportano Il Corriere della Sera e Il Giorno, per poter indagare a 360 gradi sulla scomparsa della piccola Iuschra, avvenuta lo scorso 19 luglio a Serle. “Sono passati già 40 giorni, dove è mia figlia? Io voglio sapere cosa è successo. Le hanno fatto del male? Voglio risposte”, così Mdliton Gazi, il padre della 12enne autistica alle emittenti locali. La ...

Bresciana scomparsa - l'amante confessa delitto e fa trovare il corpo : Svolta nel caso di Manuela Bailo: il cadavere della 35enne era stato sotterrato nel giardino di una cascina nel Cremonese

Donna scomparsa nel Bresciano - l'amante confessa : 'L'ho uccisa io' : Milano, 20 ago., askanews, - E' stata uccisa dal suo ex amante Manuela Bailo, la Donna di Nave, in provincia di Brescia, scomparsa dal 29 luglio scorso. La svolta nelle indagini, riferisce una nota ...

Manuela Bailo - la donna scomparsa a Brescia è stata uccisa dall’ex amante. Domenica è stato ritrovato il cadavere : Manuela Bailo, la donna scomparsa il 28 luglio scorso, è stata uccisa dall’ex amante Fabrizio Pasini. Lo ha confessato lo stesso 48enne Bresciano in un interrogatorio avvenuto nella notte di Domenica. L’uomo ha raccontato di aver nascosto il cadavere della 35enne in una cascina abbandonata ad Azzanello, nel Cremonese. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. “Le indagini non ...

Bresciana scomparsa - l'amante confessa delitto e fa trovare il corpo : Svolta nel caso di Manuela Bailo: il cadavere della 35enne era stato sotterrato nel giardino di una cascina nel Cremonese