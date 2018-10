Brad Pitt e Leonardo DiCaprio in versione anni ' 60 | eccoli sul set di ' C' era una volta a

WORLD WAR Z/ Sul Nove il film con Brad Pitt (oggi - 23 ottobre 2018) : WORLD war Z, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 23 ottobre 2018. Nel cast: Brad Pitt, Mireille Enos, James Badge Dale e David Morse, alla regia Marc Forster. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 12:32:00 GMT)

IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN BUTTON/ Su Iris il film con Brad Pitt (oggi - 15 ottobre 2018) : Il CURIOSO CASO di BENJAMIN BUTTON, il film in onda su Iris oggi, lunedì 15 ottobre 2018. Nel cast: Brad Pitt e Cate Blanchett, alla regia David Fincher. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 09:20:00 GMT)

Brad Pitt - nuovo amore dopo Angelina Jolie? : Nel mondo patinato di Hollywood i nuovi amori si rincorrono con facilità. Nella ragnatela del gossip è caduto persino Brad Pitt . dopo la dolorosa e complicata separazione da Angelina Jolie, il cui ...

Angelina Jolie Vs Jennifer Aniston/ Video : Brad Pitt tornerà al passato? La rivalità tra le due continua... : La rivalità tra Angelina Jolie e Jennifer Aniston continua almeno nella testa dei fan di Brad Pitt che lo vorrebbe tornare al passato o guardare al presente con la madre dei suoi figli(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 13:10:00 GMT)

Angelina Jolie e Brad Pitt/ Lei lo rivuole? No - è una fake news : Angelina Jolie prega Brad Pitt di tornare insieme a lei, per salvarsi la reputazione? No, è solo una falsa notiza. I tabloid americani creano notizie false sul trio Jolie - Pitt - Aniston(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 00:05:00 GMT)

SPY GAME - IRIS/ Streaming video del film con Robert Redford e Brad Pitt (oggi - 24 settembre 2018) : Spy GAME, il film d'azione in prima serata su IRIS oggi, lunedì 24 settembre 2018. Nel cast: Brad Pitt e Robert Redford, alla regia Tony Scott. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 19:08:00 GMT)

Brad Pitt - una tregua da Angelina Jolie dopo il divorzio : Tra Bad Pitt e Angelina Jolie non scorre buon sangue. Il divorzio tra i due è stato piuttosto burrascoso e, dopo un'accesa battaglia in tribunale tra accuse e colpi bassi, l'ex coppia d'oro di ...

Chi è Carlotta Maggiorana - la vincitrice di Miss Italia 2018 che ha recitato con Brad Pitt - VIDEO : .La marchigiana Carlotta Maggiorana è Miss Italia 2018. Al secondo posto la campana Fiorenza D’Antonio. Terza classificata la tarquinese Chiara Bordi, la ragazza in concorso con una protesi alla gamba sinistra in seguito ad un incidente in motorino.--Carlotta Maggiorana, 26 anni, ha occhi e capelli castani. Nata in Emilia Romagna, ma marchigiana di residenza e adozione. Vive a Roma già da molti anni.Diplomata all’Accademia Nazionale di Danza, è ...

The Counselor Il Procuratore - film stasera in tv con Brad Pitt : trama : The Counselor Il Procuratore è il film in onda stasera in tv, 17 settembre 2018 su IRIS in prima serata. Diretto e prodotto da Ridley Scott vede tra i protagonisti Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron Diaz, Penélope Cruz e Javier Bardem. Di seguito riportiamo la trama ed il trailer del film. The Counselor Il Procuratore, film stasera in tv: trailer The Counselor Il Procuratore, film stasera in tv: trama Un avvocato (Michael Fassbender) di cui ...

In mezzo scorre il fiume/ Su La7 il film con Brad Pitt (oggi - 13 settembre 2018) : In mezzo scorre il fiume, il film in onda su La7 oggi, giovedì 13 settembre 2018. Nel cast: Craig Sheffer, Brad Pitt, Tom Skerritt, alla regia Robert Redford. La trama del film nel dettaglio(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 17:41:00 GMT)

TROY/ Sul 20 il film con Brad Pitt (oggi - 12 settembre 2018) : TROY, il film d'avventura in onda su Canale 20 oggi, mercoledì 12 settembre 2018. Nel cast: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, alla regia Wolfgang Petersen. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 10:22:00 GMT)