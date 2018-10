Bosnia | cento migranti bloccati in treno al confine con la Croazia | vogliono entrare

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Circasonoa Bihac, cittàca alcon la, a bordo di ungiunto nella notte da Sarajevo. Pur essendo in regola col biglietto, sono trattenuti dalla polizia, che non consente loro diin territorio croato – e quindi nell’Unione europea – né di scendere dal, temendo un assembramento. Al valico di Maljevac, invece, altre duepersone hanno bloccato la frontiera protestando contro l’impossibilità di varcare il. Pur in assenza di incidenti, ci sono stati vari attimi di tensione. Sia la poliziaca che quella croata sono in allerta lungo i due versanti della frontiera. Negli ultimi mesi è notevolmente cresciuto il flusso di profughi che attraverso la “nuova rotta balcanica” (Albania, Montenegro e appunto-Erzegovina) cercano diine poi in Slovenia, con ...