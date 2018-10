Borse mondiali | è ottobre rosso | perché il vento è cambiato

ilsole24ore

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Negli ultimi 30 giorni l’indice Msci World dellerisulta in calo del 7,33 per cento. Per i mercati azionarisi tratta della peggior performance dalla crisi dell’euro del 2012. In poche settimane la capitalizzazione del mercato azionario globale si è ridotta di quasi 6mila miliardi di dollari...