Borse deboli - Milano -1 - 69%.Spread a 322 : 18.04 Borse deboli,Milano -1,69%.Spread a 322 Chiusura negativa per Piazza Affari, che dopo aver virato al ribasso ha ampliato le perdite nel finale. L'indice Ftse Mib ha chiuso a -1,69% a 18.485 punti, la peggiore in Europa. Ma si sono indebolite anche le altre Borse europee sulla scia di Wall Street, giù dopo la notizia di pacchi bomba a NY, e delle crisi geopolitiche. A Milano male soprattutto i titoli bancari. Lo spread tra Btp e Bund è ...

Lo spread vola a 340 - massimi da marzo 2013. Borse deboli - Milano la peggiore : Effetti immediati sui mercati per i rilievi della Commissione Ue che ieri ha inviato una lettera al governo italiano per contestare una deviazione «senza precedenti» dei conti pubblici...

Lo spread vola a 340 - ai massimi da marzo 2013. Borse deboli - Milano la peggiore : Effetti immediati sui mercati per i rilievi della Commissione Ue che ieri ha inviato una lettera al governo italiano per contestare una deviazione «senza precedenti» dei conti pubblici...

Borse europee aprono miste e deboli dopo Fed - Milano -0 - 29% : Le Borse europee aprono miste e deboli, dopo che ieri la Fed, nelle sue minute, fa sapere che proseguirà sulla strada dell'aumento dei tassi di interesse. Perdurante stallo sui negoziati per la Brexit,...

Cautela a Piazza Affari. Deboli le altre Borse europee : Piazza Affari viaggia poco sopra la parità a metà seduta mentre gli investitori attendono novità su Manovra e decreto fiscale dal CdM di oggi pomeriggio . Senza direzione le altre principali Borse ...

Borse Ue deboli - a Milano Mib -1 - 06% : 9.16 Avvio debole per le Borse europee che risentono del tonfo del mercato azionario di Shanghai. Parigi a -0,4%, Francoforte -0,5%, ribassi intorno allo 0,30% a Londra e Madrid. Piazza Affari apre in netto calo con il Mib a -1,06% e l'All Share a -0,97% Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 293,5 punti rispetto ai 285della chiusura di venerdì. L'euro apre in calo a 1,1504 dollari. Realizzi sul greggio:il future sul Wti scivola di oltre ...

Borse EUROPA deboli con bancari - pesano tensioni su manovra Italia : A soffrire sono in particolare i bancari Italiani - che detengono molti titoli di Stato Italiani e sono quindi sensibili agli stress causati dalla politica - ai minimi da 19 mesi con un calo che ha ...

Borse europee deboli : A Piazza Affari sotto la lente degli investitori resta la manovra di bilancio, con il ministro dell'Economia Giovanni Tria impegnato a difendere la soglia dell'1,6% nel rapporto di deficit/PIL. Sul ...

Borse europee deboli : A Piazza Affari sotto la lente degli investitori resta la manovra di bilancio , con il ministro dell'Economia Giovanni Tria impegnato a difendere la soglia dell'1,6% nel rapporto di deficit/PIL . Sul ...

Borse deboli. Pesa escalation rapporti tra Pechino e Washington : Teleborsa, - Partenza all'insegna della cautela per le principali Borse europee, sulla scorta dei timori di una nuova ondata di dazi USA, per circa 200 miliardi di dollari, sull'import di merci cinesi.

Borse deboli. Pesa escalation rapporti tra Pechino e Washington : Partenza all'insegna della cautela per le principali Borse europee, sulla scorta dei timori di una nuova ondata di dazi USA , per circa 200 miliardi di dollari, sull'import di merci cinesi. Sul fronte ...

Effetto dazi - Borse deboli. Milano -0 - 3% : 9.30 Le principali Borse europee aprono con segno meno per via delle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il presidente Trump annuncerà ulteriori dazi doganali per 200mld di dollari sui prodotti cinesi.Londra segna -0,23% Francoforte -0,6% e Parigi -0,15%. Milano apre col Mib a -0.3%, L'euro si è stabilizzato contro il dollaro e viene scambiata a quota 1,1637 dollari. Lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 227 punti. Il ...

Borse europee deboli - Milano a -0 - 09% : 9.50 Apertura in lieve calo per le Borse europee, con gli investitori preccupati per le tensioni commerciali. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,09% a 20.562,55 punti.Dopo un avvio a 269,7 punti, il differenziale Btp-Bund tedesco è salito ancora a quota 271,portando il rendimento del decennale al 3,97%. Londra -0,2%, Parigi -0,1% e Francoforte -0,37%. Euro a 1,1628 dollari e 129,52 yen.

Borse europee deboli - Milano a -0 - 1% : 9.20 Apertura nel segno della debolezza per le Borse europee, che risentono delle incertezze sulle relazioni commerciali tra Usa e Cina. A Piazza Affari, l'Ftse Mib segna -0,1% a 20.580 punti. Margine Btp-Bund tedesco in calo a 263,9 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,9%. Londra -0,34%, Parigi -0,39% e Francoforte -0,4%. Euro a 1,1572 dollari e 129,01 yen, in apertura dei mercati valutari.