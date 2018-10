Borsa | Shanghai negativa

Borsa - Shanghai vola a +4 - 17% : ANSA, - PECHINO, 22 OTT - Le Borse cinesi, in perdita di oltre il 25% da inizio anno, vola no dopo che il presidente Xi Jinping ha rinnovato il "deciso" sostegno a favore del settore privato, lodando ...

Borsa - Shanghai a +4 - 17% con sostegno Xi Jinping a settore privato : Le Borse cinesi, in perdita di oltre il 25% da inizio anno, volano dopo che il presidente Xi Jinping ha rinnovato il "deciso" sostegno a favore del settore privato , lodando gli sforzi degli ...

Borsa - Shanghai vola a +4 - 17% : ANSA, - PECHINO, 22 OTT - Le Borse cinesi, in perdita di oltre il 25% da inizio anno, vola no dopo che il presidente Xi Jinping ha rinnovato il "deciso" sostegno a favore del settore privato, lodando ...

Borsa : Shanghai positiva - apre a +0 - 62% : ANSA, - PECHINO, 22 OTT - Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio positivo: l'indice Composite di Shanghai segna nelle primissime battute un rialzo dello 0,62%, a 2.566,3 punti, mentre quello ...

Borsa - Shanghai vola a +4 - 17% : ANSA, - PECHINO, 22 OTT - Le Borse cinesi, in perdita di oltre il 25% da inizio anno, vola no dopo che il presidente Xi Jinping ha rinnovato il "deciso" sostegno a favore del settore privato, lodando ...

Borsa : Shanghai positiva - apre a +0 - 62% : ANSA, - PECHINO, 22 OTT - Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio positivo: l'indice Composite di Shanghai segna nelle primissime battute un rialzo dello 0,62%, a 2.566,3 punti, mentre quello ...

Borsa : Shanghai positiva - apre a +0 - 62% : ANSA, - PECHINO, 22 OTT - Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio positivo: l'indice Composite di Shanghai segna nelle primissime battute un rialzo dello 0,62%, a 2.566,3 punti, mentre quello ...

La Borsa di Shanghai in forte calo - -2 - 90% : Roma, 8 ott., askanews, - Con la Borsa di Tokyo chiusa per festività, riflettori puntati sul mercato azionario di Shanghai che riapre oggi dopo una settimana senza scambi per festività nazionale. Alla ...