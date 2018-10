Borsa | Milano sprofonda | è la peggiore in Europa

Borsa Milano ha chiuso in calo dell'1 - 7% : ANSA, - Milano, 24 OTT - Piazza Affari chiude in forte calo. All'indomani della bocciatura della manovra da parte dell'Ue, il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso dell'1,69% a 18.485 ...

Borsa - Milano -1 - 69% - dopo bocciatura Ue già perso oltre il 2 - 5% : Roma, 24 ott., askanews, - Wall Street vacilla, zavorrata da pesanti ribassi di tutti i giganti tecnologici, e si tira subito dietro mezza Europa dove svaniscono i tentativi di rimbalzo. Milano si ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 4% - : ANSA, - Milano, 24 OTT - La Borsa di Milano ha avviato la seduta in rialzo. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,4% a 18.877 punti.

Borsa Milano apre in rialzo : +0 - 40% : 9.08 La Borsa di Milano ha aperto in rialzo la terza seduta settimanale con il Ftse Mib a +0,40% a quota 18.881 punti; All Share +0,42%. apre in raffreddamento, ma comunque sopra i 310punti base, lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale segna 311,3 punti, col rendimento del decennale italiano al 3,53% sul mercato secondario.

Borsa : Milano in calo con banche - energia : ANSA, - Milano, 23 OTT - Ancora una seduta in calo per Piazza Affari che comunque, a dispetto dell'Europa sui minimi da 21 mesi, contiene le perdite nonostante l'attesa bocciatura della manovra da ...

Borsa : Milano chiude a -0 - 86% : ANSA, - Milano, 23 OTT - Piazza Affari chiude in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,86% a 18.802 punti. 23 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa : Europa in calo con Ny - Milano -0 - 8% : ANSA, - Milano, 23 OTT - Le Borse europee si confermano pesanti dopo l'apertura in forte calo di Wall Street. La peggiore resta Francoforte che lascia sul terreno il 2,4% con la Bayer che cede il 9% ...

La Borsa di Milano in calo in attesa del verdetto dell'Ue : Milano. Dopo il tentativo di stabilizzazione di ieri, oggi Piazza Affari è sotto pressione e apre la seduta con un calo di oltre l'1 per cento. Ma è Francoforte la peggiore Borsa europea in un clima di fuga generalizzata di investitori dal Vecchio continente. Pesano diversi fattori di contesto come

Borsa : Milano apre in forte calo -1 - 15% : L'indice Ftse Mib inizia le contrattazioni in ribasso in attesa del verdetto Ue. Male anche le borse europee, che risentono del tonfo regitsrato dai mercati asiatici in calo fino al 3% -

Borsa : Milano chiude in calo - -0 - 6% - : ANSA, - Milano, 22 OTT - Dopo una mattinata in crescita, Piazza Affari ha invertito la rotta, chiudendo in perdita dello 0,6% a 18.966 punti e aggiornando i minimi da febbraio 2017. Gli scambi sono ...

Borsa - dubbi sulla Manovra : Milano chiude in negativo : Le incertezze sull'economia italiana continuano ad influire sull'andamento dei mercati: il Ftse Mib chiude la prima seduta...

Borsa - euforia a Milano si smorza Ftse-Mib +0 - 62% - spread a 294 : Roma, 22 ott., askanews, - Perde impeto a tarda mattina il recupero euforico dei mercati scattato in apertura dalle decisioni di venerdì scorso da parte di Moody's. A Piazza affari l'indice Ftse-Mib ...

Borsa - Milano snobba Moody's : ... dopo la chiusura in rialzo di Tokyo , Nikkei +0,37%, e la vivacità delle piazze asiatiche , Shanghai +4,1%, per le misure di Pechino a sostegno dell'economia, con Milano che conquista la maglia rosa ...

Borsa : Milano apre a +1 - 82% : ANSA, - Milano, 22 OTT - Piazza Affari a +1,82% con il Ftse Mib a 19.426 punti. Il rimbalzo era atteso dagli analisti dopo il mancato declassamento a 'junk', spazzatura, da parte di Moody's del rating ...