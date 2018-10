Borsa | dopo balzo Gucci Kering +11%

Banche sotto pressione in Borsa dopo Moody's - pesa lo scontro con l'Ue : Le Banche restano sotto pressione a Piazza Affari, segui qui l'andamento dei listini, e proseguono all'insegna dei ribassi visti già nelle sedute precedenti. I motivi del calo odierno, comunque non ...

McDonald's vola in Borsa dopo conti oltre attese : McDonald's chiude il terzo trimestre con un calo di utili e ricavi, superando però le attese degli analisti. Nel periodo in esame la catena di fast food ha registrato ricavi per 5,369 miliardi di ...

Manovra - spread risale a 310 punti dopo bocciatura Ue : Borsa in calo : dopo la notizia dell'ufficializzazione della bocciatura della Manovra da parte dell'Ue, lo spread tra Btp e Bund aumenta a 310 punti base, mentre il rendimento del Btp a 10 anni è in rialzo al 3,52%. ...

Bayer crolla in Borsa dopo la condanna negli Usa : La multinazionale farmaceutica tedesca sta attraversando una vera e propria crisi. dopo la condanna negli Stati Uniti per gli effetti di un diserbante a base di glifosato che avrebbe causato la grave ...

Borsa in rosso - spread sopra i 300 punti dopo la lettera di Tria alla Ue. Bene Fca dopo la vendita di Marelli : Il ministro dell'Economia Tria nella lettera spiega che il governo è consapevole del fatto che le misure non sono conformi alle regole del Patto di stabilità ma che comunque è pronto a intervenire ...

Borsa su - spread in calo e vola Fca dopo la vendita di Magneti Marelli : Fra le piazze estere si segnala il rally della Cina , dove Shanghai balza del 4,09% dopo che il presidente Xi Jinping si è espresso a supporto a favore dei privati nell'economia del Paese.

Borsa : chiude in parità dopo seduta in altalena : Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano dopo una seduta in altalena, con l'indice che è arrivato a perdere in mattinata fino all'1,7%, mentre lo spread era schizzato intorno ai 340 punti. L'...

Spread si raffredda dopo picco a 340 Borsa - in affanno i titoli bancari E ora l'Europa teme il contagio : Lo Spread Btp/Bund ha toccato venerdì mattina quota 340 punti base, aggiornando i massimi dal marzo 2013. Solo nella seconda parte della mattinata l'indice si è parzialmente raffreddato ritornando ...

Borsa italiana in rosso : tensioni governo-UE dopo lettera Commissione su manovra. FTSE MIB -0 - 67% : Ieri è giunta al ministro dell'Economia Giovanni Tria una dura lettera della Commissione Europea *con le richieste di chiarimento sulla manovra economica programmata dal governo italiano per il 2019. ...

Dopo Cia - Bin Laden - Palantir va in Borsa : ANSA, - NEW YORK, 18 OTT - Dagli 007 a Osama bin Laden, passando per le spie cinesi contro il Dalai Lama. E ora Palantir punta alla Wall Street, dove potrebbe sbarcare nella seconda metà del 2019 a ...

Dopo Cia - Bin Laden - Palantir va in Borsa : Ma anche a far saltare reti terroristiche e di spionaggio online, come la cinese GhostNet che in passato aveva preso di mira migliaia di computer sparsi nel mondo, inclusi quelli negli uffici del ...

Borsa italiana brillante dopo varo manovra 2019. FTSE MIB +1 - 42% : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha mostrato ottimismo sulle possibilità che il negoziato con la Commissione abbia esito positivo. Tria ha anche smentito le indiscrezioni di Reuters sulle sue ...

Borsa in leggero rialzo dopo il tonfo di Wall Street Spread a cavallo dei 300 punti Quanto ci costa lo spread : Il ministro Tria incontra il segretario del Tesoro Usa Mnuchin a Bali e gli spiega la manovra italiana

Borsa in rialzo dopo il tonfo di Wall Street - bene anche l'Europa : Intanto il ministero dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria ha avuto in mattinata un bilaterale con il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin, a margine dell'assemblea annuale di Fmi/...