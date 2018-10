Bomba a ' Uomini e donne' | la tronista lascia il programma

Uomini e donne - Dago-Bomba sulle troniste Teresa Langella e Mara Fasone : 'Dietro le quinte...' - piccante : 'Scintille dietro le quinte di Uomini e donne '. Secondo Ivan Rota, piccante penna di Dagospia , non correrebbe buon sangue tra le troniste Teresa Langella , ex Temptation Island , e Mara Fasone , già ...

Uomini e Donne - il retroscena che terremota Sara Affi Fella : Nicola Panico la inguaia - la Bomba di fango : Le confessioni di Nicola Panico sul caso Sara Affi Fella non si placano e dagli studi di Uomini e Donne emergono nuovi dettagli, come quelli rivelati al blog di Isa e Chia, doveil calciatore ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella : 'Giusto darvi delle spiegazioni - ma...'. La Bomba dell'ex tronista : Dopo lo scandalo che la ha travolta a Uomini e donne , Sara Affi Fella rompe il silenzio? Forse...sì. Il punto è che il sito bitchyf riporta alcune confidenze che l'ex tronista del dating-show di ...

Sorpresa (doppia) : Karina Cascella torna a Uomini e Donne e sgancia una Bomba : Ora è ospite fissa nei salotti tv di Barbara D’Urso, ma Karina Cascella l’abbiamo conosciuta per la prima volta a Uomini e Donne. Vi ricordate? Storia d’amore con l’ex tronista Salvatore Angelucci a parte, Karina ricopriva il ruolo di opinionista in trasmissione. C’è rimasta fino al 2013 poi, per motivi ancora sconosciuti, vennero confermati unicamente Tina Cipollari, Gianni Sperti, Jack Vanore e Tinì ...

Uomini e Donne - la Bomba di Karina Cascella : “Federico a letto con…” : Karina Cascella e la segnalazione su Federico Rubini di Uomini e Donne Sabato 29 settembre è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. La tronista Teresa Langella ha avuto una brutta sorpresa, ricevendo una pesante e grave segnalazione su uno dei suoi corteggiatori: Federico Rubini. Il ragazzo originario di Magenta, è già noto al pubblico del piccolo schermo per la partecipazione a Temptation Island nel ruolo di ...

Uomini e Donne - parla Giorgio Manetti : 'Chi mi ha fatto fuori'. Nome e cognome : Bomba su Maria De Filippi : L'addio di Giorgio Manetti dagli studi di Uomini e Donne era chiaro a tutti da maggio ma i motivi dietro questo abbandono non erano e non sono ancora del tutto chiari. In un primo momento, aveva ...

Uomini e donne - lo schiaffo di Giulia Latini : 'Mai stata con lui'. Una Bomba da Maria De Filippi : Per Giulia Latini , protagonista di Uomini e donne di Maria De Filippi su Canale 5, è arrivato il momento delle confessioni, piovute sui social, dove si è raccontata, almeno in parte, hai fan. La ...

Registrazione Uomini e Donne/ Anticipazioni e ospiti : Sara Affi Fella in puntata? L’ipotesi Bomba : La prima Registrazione del trono classico di Uomini e Donne va in scena oggi a Roma con le coppie di Temptation Island 2018 ospiti in studio, cosa vedremo?(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 16:01:00 GMT)

“Ora posso dirlo : ecco perché lascio Uomini e Donne”. Giorgio Manetti sgancia la Bomba : I fan di Uomini e Donne ci hanno sperato fino all’ultimo che fosse solo una voce infondata l’addio di Giorgio Manetti al trono over e invece alla fine è stata confermata. Difficile, adesso, immaginare lo studio senza il Gabbiano e impossibile non domandarsi come l’avrà presa Gemma Galgani, la ex che ci ha provato fino all’ultima puntata della scorsa stagione a riprenderselo. Ma no, niente: nessuna marcia indietro ...

Bomba su Uomini e donne - Giorgio Manetti si è dimesso : il clamoroso retroscena : Il playboy 62enne lascia dopo 3 anni di permanenza nel programma e tante donne sedotte ed abbandonate (su tutte Gemma...