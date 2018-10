Bolt | il suo futuro nel calcio è in dubbio | vuole 3 milioni di dollari

Usain Bolt chiede troppi soldi ai Central Coast Mariners - potrebbe chiudersi subito il suo sogno del calcio professionistico : Il sogno di giocare a calcio da professionista, per Usain Bolt, sembra esser destinato a rimanere tale, almeno finché le pretese in termini di soldi del recordman del mondo dei 100 metri piani non scenderanno. Il giamaicano, al momento in prova con i Central Coast Mariners (A-League australiana, la corrispondente della nostra Serie A), sta avendo più di qualche problema in relazione all’offerta contrattuale. I Mariners hanno offerto a Bolt ...