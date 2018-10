Boldrini | carnefici Desiree dovranno pagarla cara

romadailynews

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Roma – “sei finita in una tana di esseri disumani e non riesco nemmeno a immaginare il dolore che staranno provando i tuoi famigliari. Spero che chi ti ha fatto cosi’ tanto male la paghie venga punito come meriti”. Lo scrive su facebook Laura(Leu). L'articoloproviene da RomaDailyNews.