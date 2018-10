BMW Serie 8 - Al volante della M850i

BMW Serie 8 - Nuovo avvistamento della Cabrio : La BMW Serie 8 Cabriolet è pronta al debutto e i collaudatori stanno ormai testando i prototipi su strada con minime camuffature. Le foto spia che vi proponiamo permettono di vedere la nuova Cabriolet su strada, mentre la presentazione potrebbe avvenire già nei prossimi mesi.Senza veli. La Serie 8 è già stata presentata in versione Coupè, quindi è naturale che le uniche pellicole adesive siano state posizionate nella zona del cofano posteriore, ...

BMW - I prezzi di listino della nuova Serie 3 : La BMW ha diffuso le informazioni relative alla commercializzazione della nuova Serie 3 sul mercato italiano. Al di là del prezzo di 40.550 euro della 320d base, che sarà commercializzata solo a partire dall'estate 2019, il listino al momento del lancio è compreso tra i 43.500 euro della 320d Business Advantage ed i 58.850 euro della 330i M Sport.Il 2.0 diesel da 190 CV e il 2.0 benzina da 258 CV. In occasione del lancio saranno disponibili ...

Sette volte Serie 3 - La storia della BMW più venduta di sempre FOTO GALLERY : stata appena svelata al Salone di Parigi la nuova Serie 3. Più grande, slanciata e tecnologica, farà il suo debutto sui mercati di tutto il mondo il prossimo 9 marzo, puntando come sempre sul piacere di guida.Best seller. Nata per sostituire la celebre Serie 02, la prima generazione di questa vettura venne mostrata per la prima volta al grande pubblico al Salone di Francoforte del 1975, dando il via a una storia di successo con oltre ...

BMW Serie 3 - si cambia così " : Pochi tocchi di design ben assestati quindi per un pizzico di sportività in più nel look, con dettagli diversi per gli allestimenti Advantage, Sport Line, Luxury Line e M Sport, e tanti interventi '...

BMW Serie 3 - Nuovi test per la versione a passo lungo : Dopo la presentazione della nuova generazione al Salone di Parigi, la BMW prepara la nuova Serie 3 per il mercato cinese: presto anche il mercato asiatico avrà il suo modello, immancabilmente "lunga". La Casa di Monaco ha da tempo sviluppato una strategia specifica per la Cina, creando versioni a passo lungo dei modelli dei vari segmenti. Se nel mondo la Serie 7 è l'unica a fregiarsi della variante "Long Wheelbase", in Cina ...

BMW Serie 3 - Le M Performance Parts sono già disponibili : La Serie 3 è una delle novità chiave che la BMW presenta al Salone di Parigi. La nuova generazione della berlina è da sempre apprezzata anche dai clienti più sportivi e per questo motivo sono stati presentati anche gli accessori della linea M Performance Parts. La quattro porte può essere dotata di accessori relativi all'aerodinamica, all'assetto, alle finiture interne e alla telemetria per l'uso in pista, mentre non sono previsti per il momento ...

Nuova BMW Serie 3 - a Parigi per sfidare Alfa Romeo Giulia : Tolti i veli alla Nuova BMW Serie 3, che verra' presentata al Salone di Parigi 2018, in programma dal 04 al 14 ottobre 2018. Nel video che segue si può ammirare la linea definitiva della berlina bavarese che dal 1975 presidia il segmento D ed è divenuta una vera colonna portante dell'intero Gruppo Bmw. Prima di commentarne il design e i contenuti, vale la pena ricordare che l'obiettivo della Nuova Bmw Serie 3 è quello di sfidare avversarie ...

BMW - La settima Serie 3 - più grande e con una nuova linea - VIDEO : una delle regine del Salone di Parigi, la BMW Serie 3. Ed è tra i modelli più attesi dagli automobilisti amanti della bella guida, a quasi sette anni dal lancio della generazione attuale. E in questa settima puntata del modello bavarese, la berlina media si presenta aggiornata nello stile, rinnovata nella taglia e nelle proporzioni. Oltre a offrire contenuti inediti relativi ai sistemi di bordo, ai servizi e al comportamento stradale. ...

Nuova BMW Serie 3 2019 - caratteristiche - prezzo e data d’uscita. Sempre uguale e sempre diversa : Da oltre quaranta anni la Serie 3 rappresenta il concetto stesso di berlina sportiva e con oltre 15 milioni di unità vendute nella sua storia è la BMW più diffusa di sempre, ma anche quella che ne rappresenta meglio lo spirito. Dunque, il nuovo modello si rifà in particolar modo alla tradizione sportiva della Serie e si aggiorna in nella dinamica di guida e nella tecnologia. Presentata oggi al Salone di Parigi, arriverà sul mercato a marzo 2019 ...

Nuova BMW Serie 3 : il nuovo punto di riferimento tra le berline premium [FOTO] : Per più di 40 anni la BMW Serie 3 Berlina ha caratterizzato il concetto di piacere di guida sportiva nella classe premium di medie dimensioni La BMW Serie 3 con una silhouette precisa e delle superfici attentamente sagomate. Il modello è 85 millimetri più lungo del suo predecessore (4.709 mm), 16 millimetri più larghi (1.827 mm) e solo 1 mm più alto (1.442 millimetri). Il passo 41 millimetri (2.851 mm) e le carreggiate (anteriori: + 43 mm, ...

BMW's New 3-Series Comes With Tech Array to Battle Mercedes : ... is working to reclaim the luxury sales lead from Mercedes by 2020, after its arch rival overtook the Munich-based company in 2016 With an expanded lineup of sport utility vehicles and overhauled ...

BMW Serie 3 - 5 modelli che hanno fatto storia : Al prossimo Salone di Parigi che aprirà i battenti il 4 ottobre BMW presenterà la nuova generazione della Serie 3, uno dei pilastri della sua produzione da oltre quaranta anni. Il primo modello, infatti, è datato 1975 e non ha nemmeno quattro porte. Da quel momento in poi la Serie 3 è diventata la BMW più diffusa in tutto il mondo, con carrozzerie derivate come la station wagon “Touring” e la coupé, che poi negli ultimi anni è diventata Serie ...