Bmw | ritiro precauzionale di 1 | 6 milioni di veicoli diesel | potrebbero prendere fuoco

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) La famosa casa automobilistica BMW ha annunciato il richiamo di 1,6di auto a. Secondo quanto riportato dalla societa', le vetture in questione avrebbero dei problemi di fuoriuscita di un liquido refrigerante dello scarico che, mischiandosi con altre sostanze, potrebbe portare all'incendio del mezzo. Le auto interessate sono quelle prodotte tra agosto 2010 e agosto 2017. In realta', questo è il secondo provvedimento che arriva da parte della compagnia: la prima parte dei richiami era gia' avvenuta a meta' agosto. I primi richiami ad agosto 2018 Il problema non è sicuramente di poco conto e potrebbe mettere a rischio la vita di molte persone. I primi ritiri erano gia' iniziati ad agosto di quest'anno, quando Bmw aveva richiamato circa 480 milain Europa e in Asia dopo che in Corea del Sud si erano verificati 40 casi di incendio a causa della ...