Bmw richiama 1 | 6 milioni di auto diesel | rischio incendio

Blastingnews

: Bmw richiama 1,6 milioni di auto diesel: rischiano di incendiarsi #bmw - MediasetTgcom24 : Bmw richiama 1,6 milioni di auto diesel: rischiano di incendiarsi #bmw - elnacionale : RT @ErmannoTempero1: - epic_info : Negli anni recenti ci siamo sentiti ripetere che noi italiani siamo,... -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) 2 BMW, una delle aziendemobilistiche più blasonate al mondo, hato più di un milione di veicoliprodotti tra l'anno 2010 e il 2017. Si tratta del secondo provvedimento preso: ad agosto erano gia' statete quasi cinquecentomila vetture, ovviamente sempre prodotte dalla Bmw, a causa di un malfunzionamento che potrebbe provocare un improvvisoall'interno del veicolo. L'azienda per questo motivo in totale ha dunqueto 1,6di veicoli onde evitare spiacevoli conseguenze ai danni deglimobilisti di tutto il mondo. Nel dettaglio, la fuoriuscita di liquido refrigerante, a contatto con la marmitta, potrebbe causare l'del motore aVIDEO. Veicoli Bmwti per un malfunzionamento Scendendo nel dettaglio, dei casi disu vetture Bmw si sono gia' verificati: sono stati registrati in Corea ...