Biglietti per Marco Mengoni in tour nel 2019 | al via la prevendita generale su TicketOne

Al cinema con il Mattino : vinci due Biglietti per il film 'Ti presento Sofia' : Continuano le anteprime cinematografiche con cui Il Mattino porta al cinema i lettori del suo sito. Domenica 28 ottobre, ad esempio, vi regaliamo la possibilità di vedere, grazie al vostro sito e ...

Juventus - l'inchiesta di Report : «Così piazzavamo i Biglietti per i boss» : Neanche le inchieste, i processi e le condanne hanno fermato il bagarinaggio dei biglietti per le partite della Juventus, che sono stati venduti a prezzi maggiorati anche in questa stagione. Questo...

Biglietti in prevendita per la finale del Premio Bertoli a Modena - tutti i vincitori da Nek ai Negrita : La finale del Premio Bertoli si terrà il novembre al Teatro Storchi di Modena. Il Premio è stato assegnato a Nek per le oltre 15 pubblicazioni in carriera dell'artista di Sassuolo che sarà presente alla cerimonia di premiazione. Filippo Neviani non è l'unico artista a essere stato premiato, ma ci sono stati dei riconoscimenti anche per Dolcenera, Marco Masini e Negrita. tutti i premiati saranno presenti alla cerimonia conclusiva annunciata ...

Mark Knopfler in Italia nel 2019 per 7 concerti da Milano a Roma e Verona : Biglietti in prevendita : Mark Knopfler in Italia nel 2019 per 7 concerti tra maggio e luglio. Con il lancio del nuovo disco di inediti dal titolo Down The Road Wherever, anticipato dal singolo Good On You Son, Mark Knopfler annuncia 7 live in Italia attesi dal 10 maggio prossimo. Il 10 maggio, l'artista sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano), unica data attesa in un palazzotto dello sport a maggio. La tournée Italiana riprenderò il 13 luglio con un ...

Nuove date per il tour di Irama nel 2019 : tutti i concerti e le info sui Biglietti in prevendita : Nuove date sono in programma per il tour di Irama nel 2019. La tournée partirà il 28 febbraio e proseguirà fino al prossimo 5 aprile quando il cantante sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano), primo ed unico appuntamento live in un palazzetto dello sport. Il tour di Irama nel 2019 inizierà da Torino con un concerto il 28 febbraio ed uno il 1 marzo. A seguire, l'artista sarà dal vivo a Bologna, Napoli e Roma (tripla data ...

Al via le prevendite dei Biglietti per il tour di Ermal Meta nel 2019 : tutti i prezzi da Milano a Torino : Le prevendite dei biglietti per il tour di Ermal Meta sono partite. Dopo la fuga di notizie dei giorni scorsi, sono state finalmente sciolte tutte le riserve sulle tappe che l'artista di Fier ha stabilito per la nuova avventura nei teatri a partire dal 2 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano. La consegna dei biglietti avverrà con corriere espresso o con modalità di ritiro sul luogo dell'evento. In questo secondo caso, è necessario ...

Eurolega – StubHub nuovo partner per la vendita ufficiale dei Biglietti : Slam Dunk: StubHub ed EuroLeague Basketball siglano una partnership per la vendita ufficiale dei biglietti EuroLeague Basketball e StubHub annunciano la partnership con cui StubHub diventa partner ufficiale per la biglietteria, il marketplace fan-to-fan e la vendita di pacchetti VIP della Turkish Airlines EuroLeague Final Four di pallacanestro. EuroLeague Basketball e StubHub hanno stretto questa partnership con l’obiettivo di migliorare ...

Prezzi dei Biglietti per Marco Mengoni in tour nel 2019 - prevendita al via da App ufficiale - su TicketOne e TicketMaster : Qui sotto i Prezzi dei biglietti per Marco Mengoni in tour nel 2019 nei palazzetti dello sport. La prevendita in anteprima per i fan da app ufficiale di Marco Mengoni parte oggi alle ore 10.00, a seguire i ticket saranno disponibili in prevendita su TicketOne e TicketMaster, online, via call center e nei punti vendita autorizzati della penisola. Il numero di biglietti in prevendita oggi da app ufficiale di Marco Mengoni è molto limitato e da ...

Nuovo Teatro Verdi - disponibili i Biglietti per tutti gli spettacoli : Alla campagna abbonamenti, con il tesseramento all'intera stagione , formula «Pensieri e Parole», o a una parte della programmazione , cioè i sei spettacoli dei …

Biglietti in prevendita per il tour di Raf con Umberto Tozzi - annunciata una raccolta dopo Come una danza : Il tour di Raf con Umberto Tozzi è ufficiale. Il brano Come una danza sarà disponibile dal 22 ottobre, ma i due artisti hanno già annunciato i concerti di supporto alla raccolta Raf Tozzi che rilasceranno il 30 novembre con una nuova versione di Gente di mare e una serie di brani delle loro carriere che attendono di essere resi noti. Il brano che avvia il progetto congiunto sarà presentato a Che tempo che fa, in occasione dell'intervista che ...

Laura Pausini in concerto a Montecarlo per Capodanno : info e Biglietti in prevendita : Laura Pausini in concerto a Montecarlo per Capodanno. L'artista di Solarolo sarà ancora sul palco per la fine dell'anno, per un live con il quale si saluterà la fine del 2018 e si accoglierà il 2019. I biglietti sono in prevendita in tutti i canali abilitati al prezzo di 553,50 €, con inizio dell'evento previsto per le ore 22,30. L'apertura delle porte è invece prevista a partire dalle ore 20. I tagliandi d'ingresso sono disponibili a questo ...

Biglietti per voli inesistenti. Nella bufera l'aeroporto di Linate : l'aeroporto chiude per restyling, ma i Biglietti aerei si possono comunque acquistare. Al centro della bufera l''equivoco' dello scalo meneghino di Linate: dal 27 luglio al 27 ottobre 2019 infatti, ...

Biglietti in prevendita per il tour nei teatri di Ermal Meta : i concerti continuano nel 2019 : Il tour nei teatri di Ermal Meta è finalmente ufficiale. Quelle che sembravano solo delle voci sono state confermate dal diretto interessato, che avrebbe preferito tenere ancora segrete le date che ha organizzato per il 2019. Si tratta di un progetto completamente nuovo, quello portato da Ermal Meta, che per la prossima avventura ha deciso di circondarsi di musicisti d'eccezione, individuati negli GnuQuartet. La prima data è fissata al Teatro ...

Nuovo Teatro Verdi : disponibili i Biglietti per tutti gli spettacoli : ... disponibili i biglietti per tutti gli spettacoli Nuovo Teatro Verdi: disponibili i biglietti per tutti gli spettacoli 19 ottobre 2018 103 Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp