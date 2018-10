Bevanda alimentare richiamato dai supermercati | info e ragioni del ritiro

caffeinamagazine

: Il cous cous è alimento tipicamente nordafricano. Riuscire con una frase a riassumere ignoranza storica, geografica… - AntoFerrantePD : Il cous cous è alimento tipicamente nordafricano. Riuscire con una frase a riassumere ignoranza storica, geografica… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Ancora un richiamo dagli scaffali deiitaliani disposto dal Ministero della Salute a scopo precauzionale. La notizia arriva a poche ore dalla segnalazione della ditta Bauli che ha subito un richiamo lo scorso 3 ottobre 2018. Ci sarebbe, infatti, un errore dell’Asl di Salerno dietro aldal mercato di un lotto di croissant Bauli per presunta salmonella. Lo ha comunicato la stessa azienda, che è stata costretta a richiamare un lotto di “Croissant 5 cereali latte” per rischio microbiologico. “Bauli – si legge in una nota – desidera confermare che si è trattato di un errore da parte della Asl di Salerno e del laboratorio che ha effettuato l’esame. Sia i campioni di controllo mantenuti presso i nostri stabilimenti, sia quelli prelevati originariamente dalla Asl e poi analizzati da un laboratorio terzo, hanno rilevato la totale ...