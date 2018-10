Beppe Marotta | la voce clamorosa dall' Inter | arriva l' ex Juve | la rivoluzione drastica

Inter - sarebbe quasi fatta per l'arrivo di Beppe Marotta (RUMORS) : Secondo la stampa sportiva nazionale italiana ormai non ci sono quasi più dubbi: Beppe Marotta, ex dirigente e amministratore delegato della Juventus, molto presto potrebbe diventare un membro dell'Inter. Infatti, proprio giovedì prossimo, secondo quanto riportato da Sport Mediaset e dal Corriere dello Sport, l'ex amministratore bianconero uscira' dal Cda torinese, per poi stracciare il contratto che lo lega ancora, per pochi giorni, ai ...

Juventus - Beppe Marotta intercettato mentre minaccia i giornalisti : Qualche giorno dopo Claudio Albanese , che è il responsabile comunicazione della Juventus, richiama Marotta per parlare della Gazzetta dello Sport . Che l'indomani tornerà sull'argomento, ma Albanese ...

Juventus - la nuova vita di Beppe Marotta : Inter e Arsenal lo vogliono - ma lui... : Dal 25 ottobre Beppe Marotta potrà definitivamente voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo della sua vita lontano dalla Juventus e da Torino. Il tanto bramato periodo sabbatico sembra essere un'...

Beppe Marotta - giallo Juventus. Italo Cucci : 'Perché Andrea Agnelli l'ha cacciato' : Ci potrebbe essere un motivi puramente 'personale' dietro la cacciata di Beppe Marotta dalla Juventus . A sostenerlo è Italo Cucci , editorialista principe del Quotidiano nazionale nonché storica ...

Club Italia - pazza idea di Gravina : candidare Beppe Marotta al ruolo di presidente : Gabriele Gravina sarebbe deciso ad affidare il Club Italia all’amministratore delegato uscente della Juventus, Beppe Marotta In vista delle elezioni federali del prossimo 22 di ottobre, a Gabriele Gravina, indicato come presidente da quattro componenti (Lega Pro, Lnd, Aiac e Aia) non dispiacerebbe l’idea, a quanto apprende l’Adnkronos, di affidare il Club Italia all’amministratore delegato uscente della Juventus, ...

Juventus - dietro la rottura tra Beppe Marotta e Andrea Agnelli l'ombra di Milena Gabanelli : l'ombra di Milena Gabanelli sull'addio di Beppe Marotta alla Juventus . L'ipotesi, clamorosa, si è affacciata sui social e sui forum nelle ultime ore, dopo che la giornalista ha annunciato che lunedì ...

Juventus choc - lascia Beppe Marotta. Non va tutto liscio : le voci su Andrea Agnelli e Cristiano Ronaldo : ... la società e gli azionisti stanno attuando una politica di rinnovamento. Nella lista dei nuovi candidati non ci sarà più il mio nome. Rimarrò nella Juve come direttore generale dell' area sport. Per ...