Belen a cena con Corona dopo il Maurizio Costanzo Show? La verità

Belen spariglia e Corona si riprende la scena : Un lento. E i follower sognano. Gli amanti del gossip, invece, già sono pronti a chiacchierare. Così vicini Belen Rodriguez e Fabrizio Corona in pubblico non li vedevamo da tempo. Entrambi si ...

L’insolito trio - Belen Rodriguez a cena con Martin Castrogiovanni e Bebe Vio [VIDEO] : Belen Rodriguez a cena con Martin Castrogiovanni e Bebe Vio: l’allegro ed insolito trio si diverte insieme in un locale di Roma Dopo le registrazioni di ‘Tu sì que Vales‘, Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni cena no insieme in un locale di Roma. I due presentatori del talent show si uniscono ad un’allegra combriccola di cui fa parte anche la campionessa di scherma Bebe Vio. Il gruppetto si riprende mentre ...

Belen Rodriguez ha lasciato Andrea Iannone? Il retroscena : Andrea Iannone e Belen Rodriguez non sono più una coppia? L’amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sarebbe arrivato al capolinea. In base quanto riportato oggi dal settimanale Chi, la showgirl argentina avrebbe definitivamente chiuso la storia con il pilota di MotoGP. L’estate trascorsa a Ibiza non sarebbe riuscita a riaccendere la fiamma per la coppia. Sulla rivista di Alfonso Signorini si evince che la presunta rottura tra ...