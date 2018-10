Battlefield V | la modalità battle royale Firestorm arriverà nel mese di marzo 2019

Battlefield V : ecco il trailer dedicato alla modalità single player : DICE ed Electronic Arts hanno pubblicato il nuovo trailer di Battlefield V, come promesso, fornendoci uno sguardo alla campagna per giocatore singolo.Basandosi sulle War Stories, simili a Battlefield 1, i giocatori salteranno in vari ruoli in tutta Europa, dovranno difendersi dall'occupazione nazista della Norvegia nel "Nordlys" e andare dietro le linee nemiche come un soldato inglese in una missione di sabotaggio.Come segnala Videogamer, i ...

Battlefield V : nuovi dettagli per la modalità battle royale Firestorm : Electronic Arts, Criterion Games e DICE hanno rivelato alcuni dettagli ufficiali sull'imminente modalità battle royale di battlefield V, Firestorm. Firestorm promette di elevare la modalità battle royale aggiungendo i tipici elementi per cui è famoso battlefield, come il gioco di squadra, i veicoli e la distruzione degli ambienti.Ecco le caratteristiche principali di Firestorm, riportate da DSOGaming:Read more…

La modalità battle royale di Battlefield V supporterà fino a 64 giocatori con una struttura a squadre : La modalità battle royale di battlefield V si chiama Firestorm e getterà nella mappa 64 giocatori, come confermato da DICE. Stando a quanto riportato da Polygon, Firestorm utilizzerà una struttura a squadre, il che significa che 16 squadre di quattro giocatori si daranno battaglia insieme, quindi i giocatori non combatteranno in solitaria. DICE promette anche edifici altamente distruttibili e il combattimento basato su veicoli per cui ...

Battlefield V : modalità battle royale - single player - mappe multiplayer e molto altro nel nuovo trailer : Electronic Arts e DICE hanno pubblicato un nuovo trailer per battlefield V intitolato "This is battlefield V."Il video è un tuffo in profondità nelle varie componenti di battlefield V e ci permette un'occhiata ai dettagli della nuova modalità battle royale "Firestorm", alle "Storie di guerra" per giocatore singolo, alle mappe e modalità multiplayer e altro.Qui sotto è possibile visionare il nuovo trailer riportato da Gematsu:Read more…

Orari beta Battlefield 5 - come scaricarla e dettagli su modalità di gioco : La beta di Battlefield 5 è ormai alle porte. Dopo una lunga attesa finalmente lo sparatutto di EA, principale concorrente annuale di Call of Duty nella corsa al miglior multiplayer, aprirà le porte a tutti i fan in occasione della open beta. Sono molte le news e i dettagli emersi in queste ore in merito; oltretutto, ci sono alcuni dettagli da considerare nelle tempistiche di download della beta. In particolare, vi ricordiamo gli Orari di ...

Battlefield V : la modalità cooperativa "Combined Arms" non sarà disponibile al lancio : L'imminente arrivo di Battlefield V sta generando entusiasmo tra i fan, ma è stato abbastanza deludente apprendere che alcune funzionalità, come la modalità battle royale e la personalizzazione dei veicoli, non saranno disponibili al momento del lancio. Come se ciò non fosse abbastanza negativo, ora è stato scoperto che la nuova modalità cooperativa, Combined Arms, sarà un'altra caratteristica che non sarà disponibile al momento del lancio. Come ...

Battlefield 5 : la modalità battle royale non sarà realizzata da DICE : Siamo tutti curiosi di sapere qualcosa sulla fatidica modalità battle royale, volenti o nolenti infatti questa è la moda del momenti e le leggi del mercato vogliono che anche i titoli più blasonati si debbano conformare ad una modalità che da sola ha fatto la fortuna di interi titoli.Ebbene arriva la conferma che il battle royale di battlefield 5, oltre che non disponibile al momento de lancio (sarà lanciata successivamente con un aggiornamento) ...