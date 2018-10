Battlefield V | il tickrate sarà di 30Hz su console e 60Hz su PC

eurogamer

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) La frequenza deldel server per una partita multiplayer è quante volte un gioco comunica in pacchetti di dati da e verso il server. Essenzialmente, più alto è ildel server, meglio è, poiché c'è meno potenziale per lag.Ora, come segnala Gamingbolt, DICE ha confermato che ildel server perdisue disul PC. In un linguaggio semplice, ciò significa che le versionidiV comunicheranno con il server 30 volte al secondo, mentre la versione PC comunica 60 volte al secondo. È una cifra accettabile per le versioni della, ma non disperate in alcun modo. DICE ha anche confermato che ilsu tutta la lineamigliorato dopo il lancio.Read more…