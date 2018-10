Basket | FIBA Europe Cup 2018-2019 | super rimonta di Sassari Bella vittoria anche di

Basket. Dinamo - Vittoria biancoverde in Fiba Europe Cup : È buona la prima in regular season di Fiba Europe Cup: gli uomini di coach Vincenzo Esposito espugnano il parquet inglese della Morningside Arena di Leicester imponendosi 78-90. I biancoverdi restano ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : Sassari espugna il campo dei Leicester Riders nell’esordio della fase a gironi : Comincia con una vittoria la fase a gironi della Dinamo Sassari in FIBA Europe Cup: la formazione allenata da Vincenzo Esposito torna da Leicester con i due punti conquistati contro i Riders, col punteggio finale di 78-90. Protagonisti della vittoria Cooley, Bamforth, Petteway e Polonara, tutti in doppia cifra al pari di Smith (per Cooley, peraltro, c’è anche la doppia doppia con 15 punti e 10 rimbalzi). Dopo un primo quarto in cui si sono ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : Varese debutta senza problemi in Bulgaria contro il Rilski Sportist : Esordio senza alcun tipo di problema per Varese in FIBA Europe Cup. La Openjobmetis fa sua la trasferta in Bulgaria contro il Rilski Sportist: a Samokov il punteggio finale è di 76-95 in favore degli ospiti, trascinati da cinque uomini in doppia cifra, dei quali il migliore è Tyler Cain, a quota 19 punti e 13 rimbalzi. Il Rilski è quasi solo Martin Marinov (25 punti) e Jalen Jenkins (13), ed evidentemente non basta. L’unico momento in cui ...

Basket - morto a Buenos Aires il segretario della Fiba Baumann : Lascia un enorme vuoto, soprattutto nel nostro mondo del Basket'. Nato a Basilea in Svizzera il 5 agosto 1967, Baumann è stato giocatore e allenatore di Basket prima di intraprendere la carriera di ...

Lutto nel mondo del Basket : addio a Baumann - segretario generale FIBA : E’ morto Patrick Baumann, segretario generale FIBA, Disposto minuto di silenzio su tutti i campi Lutto nel mondo dello sport per la scomparsa di Patrick Baumann, segretario generale della FIBA, la Federazione internazionale di basket, scomparso a Buenos Aires a 51 anni. Nato a Basilea in Svizzera il 5 agosto 1967, Baumann è stato giocatore e allenatore di basket prima di intraprendere la carriera di dirigente sportivo. Era membro del ...

Basket : Patrick Baumann - segretario generale della FIBA - è morto improvvisamente a 51 anni : A Buenos Aires è terminata, in modo del tutto improvviso, la vita di Patrick Baumann, che ricopriva lo status di segretario generale della FIBA. Baumann, nato a Basilea il 5 agosto 1967, ha ricoperto il ruolo sopracitato fin dal 2002, ed aveva recentemente esteso la sua permanenza in tale posizione fino al 2031. Ex giocatore di Basket, ha dato una forte spinta allo sviluppo della branca del 3×3, che ha contribuito a far diventare sport ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : la Dinamo Sassari alla ricerca del pass per la fase a gironi : Inizierà domani alle 20:30 l’avventura in Europe Cup della Dinamo Sassari. La squadra sarda affronterà, in un match di andata e ritorno, i portoghesi del Benfica. I ragazzi di coach Vincenzo Esposito, subentrato a Zare Markovski, si giocheranno l’accesso alla fase a gironi della competizione, dove è già presente Varese. La preseason è andata molto bene (10 vittorie e 2 sconfitte) e la compagine italiana cercherà di tramutare la buona ...

L’azzurra Rae Lin D’Alie al FIBA World Basketball Summit : L’azzurra e campione del mondo 3×3 Rae Lin D’Alie al FIBA World Basketball Summit di Xi’an (Cina), 3-4 ottobre Rae Lin D’Alie, campione del mondo e MVP con la Nazionale italiana 3×3 alla World Cup di Manila dello scorso giugno, partecipa alla prima edizione del FIBA World Basketball Summit che inizia domani mercoledì 3 ottobre a Xi’an (Cina). Il FIBA World Basketball Summit è un momento di confronto e riflessione sullo ...

Basket - azzurri pronti per le qualificazioni ai Mondiale FIBA : le parole di capitan Datome : Il Mondiale FIBA è l’obiettivo mai negato della nostra nazionale italiana di Basket, Datome darà una mano agli azzurri in questa fase di qualificazione Pinzolo. Un anno esatto all’inizio del Mondiale FIBA che si disputerà in Cina a partire dal 31 agosto 2019. Gli azzurri non sono ancora qualificati ma i buoni risultati ottenuti nella prima fase, permettono alla squadra di Sacchetti di guardare con ottimismo a un traguardo che ...