Basket femminile | Eurolega 2018-2019 | Schio sconfitta all’esordio Castors Braine vince

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : una rinnovata Schio vola in Belgio per l’esordio europeo : La nuova stagione europea della Famila Basket Schio comincerà ufficialmente mercoledì 24 ottobre alle ore 20.00 allo Spiroudome di Charleroi (Belgio), dove la formazione campione d’Italia affronterà la Castors Braine nella prima giornata dell’Eurolega 2018/2019. Schio si presenta all’appuntamento con un roster profondamente rinnovato e forte di un avvio di stagione convincente, con la vittoria della Supercoppa Italiana ed i tre ...

Basket femminile - le migliori italiane della terza giornata di Serie A1. Sara Bocchetti e Martina Bestagno al top della domenica : Nella terza giornata di Serie A1 femminile, delle italiane che si sono messe in evidenza, diverse sono quelle che già fanno parte del giro della Nazionale maggiore. A dividersi il posto più luminoso della ribalta sono, però, due giocatrici che con la Nazionale non hanno mai avuto l’occasione di giocare un grande torneo internazionale, ma sono sempre rimaste presenti per dare il loro contributo: Sara Bocchetti e Martina Bestagno. Partiamo ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : Schio batte Ragusa ed è in vetta con Venezia e Napoli : La terza giornata della Serie A1 femminile si è aperta con la netta vittoria della Reyer Venezia contro la Fixi Torino per 98-53. Le venete restano in questo modo i testa al campionato a punteggio pieno. Una partita mai in discussione, con la Reyer che ha dominato fin dai primi dieci minuti, portandosi sul +11 e poi allungando all’intervallo anche sul +20. Ottima prestazione di Martina Bestagno, autrice di 20 punti, mmentre a Torino non bastano ...

Basket femminile - 3a giornata Serie A1 2018-2019 : big match Schio-Ragusa. Impegni casalinghi per Venezia e Napoli : Terza giornata della Serie A1 di Basket femminile che vivrà il suo culmine in quello che è il posticipo di questo turno di campionato. A Schio va in scena il remake della finale Scudetto dello scorso anno tra il Famila e la Passalacqua Ragusa. Un match sicuramente molto atteso perchè le venete, nonostante i tanti cambiamenti del mercato estivo, sono in testa alla classifica a punteggio pieno, mentre le siciliane vogliono riscattare la sconfitta ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : Argentina profeta in patria nel maschile - al femminile oro per gli Stati Uniti : Si sono conclusi i tornei di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Nella competizione maschile, l’Argentina ha vinto la medaglia d’oro battendo in semifinale l’Ucraina per 18-16 e in finale il Belgio per 20-15. Grandissimo protagonista di entrambe le partite è stato Marco Giordano Gnass, che ha realizzato i punti decisivi della semifinale e ha poi dominato l’ultimo atto, dando inoltre modo a ...

Basket femminile - 2a giornata 2018-2019 : Venezia espugna Ragusa e va in testa alla classifica : La Reyer Venezia cancella in parte la delusione per la mancata qualificazione all’Eurolega, superando nel recupero della seconda giornata in trasferta la Passalacqua Ragusa per 75-72. Una vittoria che permette in questo modo alla squadra di coach Liberalotto di portarsi in vetta alla classifica insieme a Schio e Napoli. Tra le fila della Reyer la migliore è Marie Isabelle Gulich, che mette a referto 22 punti. In doppia cifra chiude anche ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : le migliori italiane della 2a giornata. Olbis Futo Andrè e Caterina Dotto grandi protagoniste : Andiamo a vedere quali sono state le migliori giocatrici italiane della seconda giornata della Serie A1 di Basket femminile. Un inizio di stagione che sta vedendo Schio e Napoli in testa alla classifica a punteggio pieno, anche se manca ancora la sfida tra Ragusa e Venezia, che potrebbe cambiare ancora gli equilibri in vetta alla classifica. Queste le migliori italiane della prima giornata Olbis Futo Andrè: Schio domina contro Vigarano (84-59) e ...

Basket - Serie A1 femminile : Napoli vince ad Empoli dopo una partita rocambolesca - Broni e San Martino fanno valere il fattore campo contro San Giovanni e Lucca : Manca solo il big match tra Ragusa e Venezia per chiudere la 2a giornata di Serie A1 di Basket femminile. dopo i 2 anticipi di ieri (Vigarano-Schio 59-84 e Battipaglia-Torino 79-71), oggi alle 18 si sono disputati i restanti tre incontri, che hanno visto la Dike Napoli vincere sul campo dell’Empoli (71-76) e le squadre di San Martino e Broni sconfiggere in casa rispettivamente Lucca (83-69) e San Giovanni (64-57). Partiamo dalla sfida più ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : negli anticipi della seconda giornata vincono Schio e Battipaglia : Si è aperta stasera la seconda giornata del campionato di Serie A1 femminile 2018-2019. Nel corso della serata, si sono giocate due partite: una ha visto vincere il Famila Schio nella trasferta di Vigarano, l’altra ha fatto registrare il successo casalingo di Battipaglia contro Torino. MECCANICA NOVA VIGARANO-FAMILA WUBER Schio 59-84 Vittoria mai minimamente in discussione, quella delle campionesse d’Italia impegnate sul campo di ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Venezia perde anche il ritorno del preliminare contro il TTT Riga e giocherà in Eurocup : Finisce al Taliercio, senza esser neanche iniziata davvero, l’Eurolega dell’Umana Reyer Venezia. La squadra allenata da Andrea Liberalotto è stata sconfitta dal TTT Riga per 56-73, e dovrà dunque giocare l’Eurocup, in cui nella scorsa stagione raggiunse la finale tra un brivido e l’altro. Nonostante i 20 punti (con 12 rimbalzi) di Anete Steinberga uniti ai 10 di Martina Bestagno e di Cyesha Goree, la Reyer ha pagato un ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati della sesta giornata. Doppio successo degli USA al femminile - tra gli uomini bis Ucraina : La sesta giornata del Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires ha visto competere il girone B sia nel torneo maschile che in quello femminile. Non è stata impegnata l’Italia maschile, che giocherà dopodomani, tuttavia hanno messo piede in campo gli USA nel torneo femminile, vincendo ampiamente entrambe le partite. Di seguito i risultati completi: TORNEO MASCHILE – GIRONE B Venezuela-Ucraina 16-22 (Alcala e Ortega ...

Basket - Serie A1 femminile : big match Ragusa-Venezia - Schio in casa del Vigarano - Napoli ad Empoli : Inizia domani la 2a giornata di Serie A1 femminile di Basket. Ad aprire le danze Vigarano-Schio alle 20:30 e Battipaglia-Torino alle 21. Il primo match, almeno sulla carta, non dovrebbe regalare sorprese con le ospiti nettamente favorite sulle padroni di casa. La Famila è troppo più ricca di talento, soprattutto sotto canestro, e non dovrebbe perdere punti contro Vigarano. Il secondo incontro è di interpretazione maggiormente complicata: ...

Basket - Eurolega femminile 2018-2019 : Venezia perde l’andata del preliminare a Riga - al Taliercio dovrà rimontare 11 punti : Non parte bene il tentativo della Reyer Venezia di conquistare l’Eurolega femminile passando dal tabellone preliminare. La formazione allenata da Andrea Liberalotto ha perduto per 67-56 l’incontro giocato contro il TTT Riga all’Olympic Sports Centre, valevole per l’andata del turno di qualificazione alla massima competizione europea. Fra tre giorni la Reyer dovrà rimontare questi undici punti al Taliercio; se non ce la ...