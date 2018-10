Basket | Eurocup | Torino perde a Vilnius

Basket - EuroCup 2018-2019 : per Torino arriva la quarta sconfitta in casa del Rytas : Continua il brutto cammino delle italiane impegnate in EuroCup: dopo la sconfitta di ieri di Trento contro il Turk Telekom, arriva anche quella di Torino, battuta 86-79 in Lituania dal Rytas. Situazione di classifica che peggiora sempre di più viste le 0 vittorie sui 4 match disputati dai piemontesi. La squadra di Larry Brown non riesce proprio a carburare e vede allontanarsi la qualificazione alla fase successiva della competizione. La partita ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : un’altra sconfitta per Trento. Ankara vince con un super Tj Campbell : Trento non sa più vincere. Continua il periodo da incubo per la Dolomiti Energia che subisce la sesta sconfitta consecutiva tra campionato e coppa e compromette le ambizioni di passaggio del turno nell’Eurocup 2018/2019. Alla BLM Group Arena la formazione turca del Turk Telekom Ankara supera la squadra di coach Maurizio Buscaglia per 77-81 al termine di una partita dall’andamento altalenante. Trento, rientrata in gara dopo un avvio ...

Basket Eurocup 2019 : il calendario e gli orari delle partite della settimana. Come vedere in tv Trento - Torino e Brescia : Si disputerà tra domani e dopodomani la quarta giornata di EuroCup 2018-2019, torneo che coinvolge la Dolomiti Energia Trento, la Germani Brescia e la Fiat Torino. Il cammino delle squadre italiane sinora è stato a dir poco deludente, con 8 sconfitte su 9 partite disputate (unica vittoria di Trento all’esordio). La prima compagine impegnata sarà proprio quella allenata da Maurizio Buscaglia, impegnata domani alle 20:30 al PalaTrento contro ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : altra giornata amara per i colori azzurri. Torino e Trento sconfitte nettamente dai russi del Kazan e dello Zenit : Le squadre italiane continuano a faticare in EuroCup: dopo la sconfitta di ieri di Brescia contro il Galatasaray, arrivano anche i due risultati negativi della Fiat Torino e della Dolomiti Energia Trento, sconfitte rispettivamente dall’Unics Kazan (92-78) e dallo Zenit San Pietroburgo (60-93). In totale 9 partite disputate dalle nostre portacolori e una sola vittoria, quella all’esordio di Trento contro il modesto Partizan. Uno score ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Brescia perde ancora. Leonessa ko contro il Galatasaray : La Leonessa Brescia non sa davvero più vincere. Tra campionato e coppa è un inizio di stagione da incubo per la Germani, che perde la terza partita consecutiva in Eurocup, cedendo in Turchia al Galatasaray per 84-76. Eppure era stata un’ottima Brescia per tre quarti, con i lombardi che hanno fatto partita pari contro i turchi, trovandosi anche avanti a dieci minuti dal termine. Purtroppo è stato decisivo un ultimo parziale da 22-11 che ha ...