Barcellona | Rakitic | Sarà battaglia contro Icardi e questa Inter

Barcellona-Inter - Rakitic non ha dubbi : “sono forti e difficili da battere. Icardi? E’ tornato… Pippo Inzaghi” : In vista della sfida di questa sera tra Barcellona e Inter, Ivan Rakitic ha sottolineato come sarà complicato avere la meglio sui nerazzurri Il Camp Nou sarà questa sera il palcoscenico del match tra Barcellona e Inter, una sfida ricca di fascino e spettacolo pronta a regalare emozioni a non finire. AFP/LaPresse Tante le stelle in campo, anche se non ci sarà quella più luminosa, dal momento che Lionel Messi sta recuperando dal suo ...

Barcellona - il segreto del 'nuovo' Rakitic? La dieta! : Niente più pasta, pane e dolci. Via anche cioccolato e birra. Da quando Ivan Rakitic ha scoperto di essere celiaco ha cambiato radicalmente la sua dieta: sguardo vigile all'alimentazione che ha ...

Rakitic allontana il Psg : 'Fortunato di essere al Barcellona - darò tutto qui' : Sono nel più grande club del mondo ed è speciale, darò tutto per il club e il mio impegno sarà massimo'.

Diretta/ Tottenham Barcellona (risultato live 0-2) streaming video e tv : Rakitic firma il bis! : Diretta Tottenham Barcellona, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A Wembley va in scena una grande partita nel gruppo B della Champions League(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 21:44:00 GMT)

Rakitic : 'No al PSG? Giocare al Barcellona è un privilegio - ma...' : Il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic ha concesso un'intervista al quotidiano Sport , nella quale è tornato a parlare del suo no al Paris Saint Germain nei giorni scorsi: ' Ci ho pensato . Ho fatto un'attenta analisi e sono arrivato a non voler sentire e leggere nulla. Ne ho ...

Barcellona - Rakitic : 'Orgoglioso di rimanere qui - non esiste squadra migliore' - : IL TOP - 'Non c'è una squadra al mondo che può darmi più di quanto mi possa dare il Barcellona, a parte il denaro. Ho ascoltato mia moglie e il mio cuore. E anche Valverde mi ha aiutato moltissimo in ...

Calciomercato Barcellona - Rakitic : 'Resto qui - sono nel club migliore al mondo' : Nessuno può offrirmi quello che ho qui, sono nel miglior club del mondo ", le parole del centrocampista croato che mettono così fine a qualsiasi dubbio sul suo futuro. Nei giorni scorsi, infatti, il ...

Edicola : Cairo blinda Iago Falque. Real Madrid : Mbappé o niente. Rakitic resta a Barcellona : Insomma, si parla di pene e provvedimenti ma quando si agirà seriamente? L'articolo originale Rakitic resta a Barcellona 'Mundo Deportivo' e 'Sport', da sempre vicini al Barcellona, non hanno dubbi: ...

Calciomercato Barcellona - Valverde : 'Rakitic via? Non cerchiamo affari - lui è fondamentale' : Negli ultimi giorni il suo nome è stato al centro di diverse voci di mercato, che parlavano di un nuovo affare sull'asse Parigi-Barcellona: Ivan Rakitic via dalla Spagna per trasferirsi al Paris Saint-...

Calciomercato - Rakitic-PSG : via dal Barcellona solo per 125 milioni di euro : Stop alle trattative in Serie A e in Premier League, operazioni invece ancora aperte in entrata e in uscita dalla Spagna alla Francia fino al 31 agosto. Da tempo nel mirino della UEFA e dal Fair Play ...