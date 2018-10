Barcellona-Inter 2-0 | gol di Rafinha e Jordi Alba

Barcellona-Inter 2-0 : furia blaugrana anche senza Messi A Parigi il Napoli sogna - ma il Psg recupera al 93’ : è 2-2 : La formazione catalana in vantaggio con l’ex Rafinha nel primo tempo nella ripresa il gol di Jordi Alba che chiude la gara

Barcellona-Inter - Icardi contrariato per la prestazione del primo tempo : “Abbiamo concesso troppo” : È un Mauro Icardi deluso e visibilmente contrariato quello che si presenta ai microfoni di Sky nel post Barcellona-Inter. Il capitano nerazzurro ha spiegato cosa non è andato: “La differenza è stata nel primo tempo. Non siamo stati da Inter e abbiamo concesso troppo spazio, lasciando anche il gioco. Poi meglio nel secondo tempo pressando di più. Dovevamo approfittarne in fase conclusiva”. Sulla partita e sulla classifica del ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : Barcellona-Inter 2-0. Rafinha e Jordi Alba spingono i catalani al primo posto : Il Barcellona con un gol per tempo stende l’Inter e si porta da solo in vetta al Girone B della Champions League di Calcio: Rafinha al 32′ con il più classico dei gol dell’ex e Jordi Alba all’83’ firmano la vittoria dei blaugrana e fanno salire i catalani a quota 9, mentre l’Inter resta a 6, ma il pari tra PSV e Tottenham favorisce i nerazzurri in chiave passaggio del turno. Nel primo tempo l’Inter ...

Highlights Champions League : Barcellona-Inter 2-0. Video Gol - Pagelle e tabellino : Barcellona-Inter – L’Inter perde 2-0 a Barcellona nella terza giornata del gruppo B di Champions League. Decidono le reti dell’ex Rafinha e di Jordi Alba, in una gara che i blaugrana hanno dominato per lunghi minuti, ma che gli uomini di Luciano Spalletti hanno ben interpretato, anche sapendo soffrire. Il risultato infine sembra essere corretto, […] L'articolo Highlights Champions League: Barcellona-Inter 2-0. Video Gol, ...

Barcellona-Inter 2-0 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/21 AFP/LaPresse ...

Barcellona-Inter 2-0 : anche senza Messi i blaugrana non perdonano : La formazione catalana in vantaggio con l’ex Rafinha nel primo tempo nella ripresa il gol di Jordi Alba che chiude la gara

Nelle partite di Champions League di stasera Napoli-PSG è finita 2-2 - mentre l’Inter ha perso 2-0 contro il Barcellona : Delle due squadre italiane che giocavano stasera in Champions League, il Napoli ha pareggiato 2-2 contro il Paris Saint-Germain, mentre l’Inter ha perso 2-0 contro il Barcellona. Il Napoli era andato in vantaggio con Lorenzo Insigne e aveva dominato il The post Nelle partite di Champions League di stasera Napoli-PSG è finita 2-2, mentre l’Inter ha perso 2-0 contro il Barcellona appeared first on Il Post.

Barcellona - che spettacolo alla corte di Re Arthur : Inter a lezione di filosofia calcistica - anche senza Messi : Il Barcellona vince e diverte contro un’Inter che resiste solo grazie ad Handanovic. Arthur regala spettacolo, Rafinha e Jordi Alba firmano le reti di un’amara lezione calcistica Dopo il successo allo scadere nel derby, firmato Mauro Icardi, l’Inter ritorna al Camp Nou di Barcellona in grande fiducia. Lo stadio blaugrana evoca i dolci ricordi della semifinale di Champions League del 2010, quella che aprì le porte alla finalissima contro il ...

Barcellona-Inter 2-0 - le pagelle di CalcioWeb : 1/21 AFP/LaPresse ...

Barcellona-Inter 2-0 : al Camp Nou decidono Rafinha e Jordi Alba [FOTO e VIDEO] : 1/23 AFP/LaPresse ...

Barcellona-Inter 2-0 : pagelle e tabellino - Champions League 2018/2019 : Barcellona-Inter, Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Barcellona-Inter : 2-0. Rafinha e Jordi Alba fanno piangere Spalletti. I nerazzurri lottano ma non basta : In partita, ma senza mai dare la sensazione di poterla vincere. L’Inter torna da Barcellona senza punti e con il rammarico di aver sbagliato, specie nel primo tempo, le poche occasioni create nell’area dei catalani. Ti può andar bene in Italia, ma non contro questo Barca, che pur senza Messi è stato bravo a capitalizzare la supremazia con le reti dell’ex Rafinha al 32′ del primo tempo e di Jordi Alba a sei minuti dal ...

Barcellona Inter - Messi in tribuna : l'argentino assente per infortunio. FOTOGALLERY : l'argentino, costretto a dare forfait per un infortunio al braccio, assiste al match contro l'Inter dalla tribuna e in compagnia del figlio. Il capitano dei blaugrana salterà anche il Clasico contro ...

VIDEO Barcellona-Inter 2-0 - Highlights Champions League : gol e sintesi. Rafinha e Alba stendono i nerazzurri : L’Inter è stata sconfitta dal Barcellona per 2-0 nel match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri sono stati dominati dai blaugrana al Camp Nou e sono crollati sotto i gol di Rafinha e Jordi Alba, un gol per tempo ha inflitto ai ragazzi di Luciano Spalletti la prima sconfitta stagionale nella massima competizione continentale. Di seguito i VIDEO con gli Highlights e i gold i Barcellona-Inter ...