Barcellona-Inter 2-0 | al Camp Nou decidono Rafinha e Jordi Alba FOTO e VIDEO ...

Barcellona-Inter : 2-0. Rafinha e Jordi Alba fanno piangere Spalletti. I nerazzurri lottano ma non basta : In partita, ma senza mai dare la sensazione di poterla vincere. L’Inter torna da Barcellona senza punti e con il rammarico di aver sbagliato, specie nel primo tempo, le poche occasioni create nell’area dei catalani. Ti può andar bene in Italia, ma non contro questo Barca, che pur senza Messi è stato bravo a capitalizzare la supremazia con le reti dell’ex Rafinha al 32′ del primo tempo e di Jordi Alba a sei minuti dal ...

Barcellona Inter - Messi in tribuna : l'argentino assente per infortunio. FOTOGALLERY : l'argentino, costretto a dare forfait per un infortunio al braccio, assiste al match contro l'Inter dalla tribuna e in compagnia del figlio. Il capitano dei blaugrana salterà anche il Clasico contro ...

VIDEO Barcellona-Inter 2-0 - Highlights Champions League : gol e sintesi. Rafinha e Alba stendono i nerazzurri : L’Inter è stata sconfitta dal Barcellona per 2-0 nel match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri sono stati dominati dai blaugrana al Camp Nou e sono crollati sotto i gol di Rafinha e Jordi Alba, un gol per tempo ha inflitto ai ragazzi di Luciano Spalletti la prima sconfitta stagionale nella massima competizione continentale. Di seguito i VIDEO con gli Highlights e i gold i Barcellona-Inter ...

Pagelle Barcellona-Inter 2-0 - Champions League in DIRETTA : i voti della partita. Icardi e compagni crollano contro la banda Coutinho : L’Inter è stata sconfitta dal Barcellona per 2-0 nel match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019. I nerazzurri si sono dovuti inchinare al cospetto dei blaugrana al Camp Nou. Di seguito le Pagelle dei giocatori scesi in campo. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI Barcellona-Inter Pagelle Barcellona-Inter 2-0: INTER: Handanovic: 6. Incolpevole sui due gol subito, in alcuni frangenti ci ...

