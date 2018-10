Barbara D' Urso | conto alla rovescia finito | in edicola il magazine di Pomeriggio 5

Laura - nipote di Sandro Ciotti senza casa/ L’appello da Barbara d’Urso : vive in una macchina (Pomeriggio 5) : Laura Ciotti, nipote di Sandro ha mandato una mail a Barbara d’Urso. Da diverso tempo vive in macchina dove sta dormendo da giorni, ecco cosa le è accaduto.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:08:00 GMT)

Barbara d’Urso : perché ha detto no a Karina Cascella al GF Vip : Grande Fratello Vip: Barbara d’Urso dice no a Karina Cascella Da un mese, circa, è inizia la terza edizione del Grande Fratello Vip. I concorrenti di quest’anno, purtroppo, non hanno ancora fatto breccia nel cuore dei telespettatori. A testimoniarlo ci pensano gli ascolti, non proprio soddisfacenti, collezionati durante il corso delle puntante andate in onda. Purtroppo, secondo quanto riportato da Dagospia, il cast originale non ...

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso in versione cannibale : share - si mangia La Vita in Diretta : Un trionfo su tutta la linea, per Barbara D'Urso e il suo Pomeriggio 5 . Si parla dello share di mercoledì 23 ottobre, in cui il programma di Carmelita ha stravinto il duello con La Vita in Diretta di ...

Karina Cascella - veto di Barbara D'Urso alla partecipazione al GfVip : Il Grande Fratello Vip quest'anno non brilla per gli ascolti e il reality Mediaset condotto da Ilary Blasi affiancata da Alfonso Signorini è ben lontano dai risultati delle prime edizioni. Gli autori ...

Grande Fratello Vip - Karina Cascella nuova concorrente : ma Barbara D'urso dice di no : Il Grande Fratello Vip quest'anno non brilla per gli ascolti e il reality Mediaset condotto da Ilary Blasi affiancata da Alfonso Signorini è ben lontano dai risultati delle prime edizioni. Gli autori ...

Gf Vip - Ilary Blasi sconfitta da Barbara D’Urso : tutta colpa di Karina Cascella : C’è qualcosa di strano tra i due programmi di punta di casa Mediaset. Da una parte il grande Fratello Vip, capitanato da una splendida Ilary Blasi; dall’altro Pomeriggio 5 e Domenica Live, condotti entrambi dalla regina della tv generalista: Barbara D’Urso. Nelle scorse settimane abbiamo raccontato del misterioso countdown di Carmelita del quale i followers di Barbara D’Urso si chiedevano a cosa fosse legato. In molti hanno ipotizzato quindi ...

Pomeriggio 5 - la rivista di Barbara D’Urso : prezzo - contenuti e rubriche : Barbara D’Urso lancia la nuova rivista di Pomeriggio 5 Barbara D’Urso, la regina del Pomeriggio di Canale 5 è pronta a lanciare una novità che sicuramente sarà gradita dall’intero pubblico di Pomeriggio 5. Attraverso un comunicato, infatti, proprio nelle scorse ore, la produzione del programma pomeridiano ha reso nota la notizia dell’uscita di un magazine. […] L'articolo Pomeriggio 5, la rivista di Barbara ...

Bufera su Barbara D'Urso per la foto del bacio con Lamberto Sposini su Instagram : FUNWEEK.IT - Barbara D'Urso è in grado di dividere l'opinione pubblica anche se posta una tenerissima foto con Lamberto Sposini che la accarezza dandole un bacio sulla guancia. In rete, infatti, si è ...

'Tu fingi di essere etero'. Clamorosa accusa sessuale da Barbara D'Urso : vip sotto torchio - caos in diretta : A Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso si è consumato un acceso scontro fra Roger Garth e Antonio Zequila . I due hanno litigato, uno da Roma e l'altro a Milano. A un certo punto Roger ha fatto outing a ...

Baye Dame : "Sono stato un burattino nelle trasmissioni di Barbara d'Urso" : Che fine ha fatto Baye Dame, il concorrente espulso dall'ultima edizione del Grande Fratello nip? Lo ha raccontato lui stesso ad Alessio Poeta sulle pagine del settimanale Spy. "Sono stato messo alla gogna mediatica per amor di share, senza pensare minimamente a quello a cui sarei potuto andare incontro una volta uscito. Se mi sono sentito strumentalizzato? Anche più di quanto mi sarei aspettato! Mi hanno fatto passare per un misogino, ...

Barbara D'Urso - dopo la tv conquista l'edicola : la voce sulla sua nuova rivista : Da qualche giorno Barbara D'Urso ha avviato sui suoi social un conto alla rovescia. Di cosa si tratta? TVBlog è sicuro: Barbara sta per dare alle stampe nelle edicole un giornale dedicato al suo ...

Barbara D’Urso - arriva la rivista di Pomeriggio 5 : Barbara D’Urso, la novità che la riguarda è una bomba. Forse avrà perso lo scettro del potere della domenica Pomeriggio (ormai Domenica Live se la gioca ad armi pari con Domenica In) ma Barbara D’Urso non ha certo perso la voglia di fare e di stupire. L’ultima novità che la riguarda è pazzesca e ha lasciato tutti quanti a bocca aperta. Di che si tratta? Barbara D’Urso approda anche in edicola. In che senso? Come rivela il sito Blogo, pare che la ...

Barbara d’Urso non va al GF Vip e annuncia il magazine di Pomeriggio 5 : Grande Fratello Vip: Barbara d’Urso pubblica il magazione di Pomeriggio 5 Quando la produzione del GF Vip aveva annunciato un doppio appuntamento settimanale con il reality show condotto da Ilary Blasi, in molti sul web avevano ipotizzato che Barbara d’Urso fosse stata scelta per condurre la serata del Giovedì. A dare conferma di queste teorie, ci ha pensato anche la diretta interessata, forse in maniera inconsapevole, pubblicando ...

Barbara d’Urso al settimo cielo : arriva il giornale di Pomeriggio 5 : Barbara d’Urso, arriva la rivista di Pomeriggio 5: tutti i dettagli Grandi novità in vista per Barbara d’Urso. La conduttrice di Canale 5 è inarrestabile. Da ormai diversi anni è divenuta una delle regine della televisione italiana. Come tutte le persone di grande successo, anche lei continua a raccogliere innumerevoli approvazioni e critiche allo stesso […] L'articolo Barbara d’Urso al settimo cielo: arriva il giornale ...