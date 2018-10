Banche sotto pressione in Borsa dopo Moody' s | pesa lo scontro con l' Ue

Nuova settimana di fuoco : Btp e Banche sotto osservazione : La politica interna Ma le conseguenze potrebbero abbattersi anche sul fronte interno e per la precisione sul Capo dello Stato: Sergio Mattarella, infatti, potrebbe non firmare la Legge di Bilancio ...

Piazza Affari balza - ma Banche caute dopo manovra. Spread sotto 300 : Rimbalzo generalizzato per Piazza Affari, all'indomani del via libera del Governo Conte al Documento programmatico di bilancio e al decreto fiscale, e per le altre Borse europee sostenute dal pomeriggio vivace di Wall Street dopo le trimestrali di Goldman Sachs e Morgan Stanley e l'aumento delle stime sui risultati da parte di United Health e Johnson&Johnson. Auto, tecnologici e utility in evidenza, banche italiane frenate dai ...

Piazza Affari nervosa - Banche in recupero. Spread sotto i 300 punti : Occhi sempre puntati sui conti pubblici italiani dopo le critiche di Bankitalia e dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Tria conferma le stime. Male i titoli del lusso sui timori per il rallentamento cinese. Bene Generali dopo gli acquisti di Caltagirone...

Borsa in rialzo - spread sotto 300 Banche ancora con la febbre : Piazza Affari tenta il rimbalzo con una modesta apertura dopo esser finita ieri sotto 20mila punti base. Sul mercato sencondario dei titoli di Stato, lo spread fra Btp e Bund Segui su affaritaliani.it

Borsa in rialzo - spread sotto 300 Banche ancora con la febbre : Piazza Affari tenta il rimbalzo con una modesta apertura dopo esser finita ieri sotto 20mila punti base. Sul mercato sencondario dei titoli di Stato, lo spread fra Btp e Bund Segui su affaritaliani.it

Borsa in rialzo - spread sotto 300 In recupero le Banche. Ubi giù : Piazza Affari tenta il rimbalzo con una modesta apertura dopo esser finita ieri sotto 20mila punti base. Sul mercato sencondario dei titoli di Stato, lo spread fra Btp e Bund Segui su affaritaliani.it

Lo Spread chiude a 306. Borsa giù - Banche e Juve sotto pressione Lo spread in diretta|Borsa : gli indici : Il rendimento del Btp sfiora il 3,60%. Pesante Piazza Affari: -2,43%, l’indice principale sotto i 20 mila punti. Titoli bancari a fondo. Salvini: colpa degli speculatori alla Soros, il governo va avanti. Il caso Ronaldo pesa sulla Juventus: -4%

Spread Btp-Bund sfiora quota 310 ai massimi da maggio - poi frena. Borsa giù - Banche e Juve sotto pressione Lo spread in diretta | Borsa : gli ... : Chi vuole speculare sull'economia italiana sappia che perde tempo», ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini , a un convegno dell'Ugl «Crescita economica e prospettive sociali ...

Spread Btp-Bund sfiora quota 310 ai massimi da maggio - poi frena. Borsa giù - Banche e Juve sotto pressione Lo spread in diretta|Borsa : gli indici : Il rendimento del Btp sfiora il 3,60%. Pesante Piazza Affari: -2,43%, l’indice principale sotto i 20 mila punti. Titoli bancari a fondo. Salvini: colpa degli speculatori alla Soros, il governo va avanti. Il caso Ronaldo pesa sulla Juventus: -4%

Spread Btp-Bund verso quota 310 punti - ai massimi da fine maggio. Borsa in calo - Banche sotto pressione Lo spread in diretta | Borsa : gli ... : Chi vuole speculare sull'economia italiana sappia che perde tempo», ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a un convegno dell'Ugl «Crescita economica e prospettive sociali ...

Spread Btp-Bund verso quota 310 punti - ai massimi da fine maggio. Borsa in calo - Banche sotto pressione Lo spread in diretta|Borsa : gli indici : Il rendimento del Btp sfiora il 3,60%. Pesante Piazza Affari: -2,20 per cento, l’indice principale sotto i 20 mila punti. Per Monte dei Paschi, Banco Bpm e Carige perdite attorno ai 5 punti percentuali

Piazza Affari rimbalza con le Banche. Spread in calo sotto i 290 punti : Milano in recupero dopo il nervosismo della vigilia. Investitori rassicurati dalla ipotesi di riduzione del rapporto deficit/Pil dal 2,4% al 2,2% nel 2020 e al 2% per il 2021. Euro in recupero, acquisti sui bancari...

Banche sotto pressione a Piazza Affari : i report di Citi e BofA : ... secondo la quale l'aumento del costo del debito italiano e l'allargamento dei differenziali di rendimento potrebbe minare la capacità delle Banche di finanziare l'economia reale, cosa che porterebbe ...

Borsa e Banche sotto tiro - spread sempre più su : In Europa "stiamo tutti convenendo sul fatto che è superata la politica di austerity" ed è tempo di "misure espansive. È chiaro, ci sarà sempre un contraddittorio con i tecnici. Quando c'è un ...