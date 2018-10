Banca Carige | incarico a UBS per valutare possibili alleanze strategiche

Crolla a Piazza Affari Banca Carige : A picco la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che presenta un pessimo -3,77%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banca Carige evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Andamento positivo per l'indice dei titoli Bancari in Italia - +1 - 12% - - giornata euforica per Banca Carige : Il Comparto Bancario a Piazza Affari termina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall' EURO STOXX Banks . Il settore Bancario Italiano ha aperto a 8.435,39 in ...

Banca Carige - GLG va al ribasso sul titolo : GLG Partners dalla data del 15 ottobre 2018, ha ridotto lo short selling su Banca Carige dallo 0,67% allo 0,59%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte. ...

L'indice dei titoli Bancari in Italia dà qualche segnale positivo - +0 - 20% - - slancio per Banca Carige : Giornata in moderato rialzo per il comparto Bancario a Piazza Affari , che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l' EURO STOXX Banks . Il settore Bancario Italiano ha aperto a 8.435,39, ...

Piazza Affari : Banca Carige - quotazioni alle stelle : Seduta decisamente positiva per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che tratta in rialzo del 4,08%. Lo scenario su base settimanale di Banca Carige rileva un allentamento della curva rispetto ...

Banca Carige il tempo stringe : cercasi partner per la fusione : La Cassa di Risparmio di Genova dopo il declassamento di Fitch da mandato al nuovo ad per adottare un piano di risanamento e...

Banca Carige a rischio fallimento - gli esperti : 'Serve un maxi-bond - ma è difficilissimo' : Ombre sempre più nere su un colosso italiano: Banca Carige , infatti, appare sempre più in bilico. Dopo la bocciatura di Fitch, che ha ulteriormente tagliato il rating dell'istituto di credito ...

Piazza Affari in denaro con l'Europa. Rimbalza Banca Carige : Partenza positiva per le principali borse europee , sulla scia dell'andamento al rialzo delle borse asiatiche galvanizzate dal dato sul surplus commerciale della Cina con gli Stati Uniti. L' Euro / ...

Banca Carige valuterà possibili aggregrazioni : Banca Carige è pronta a valutare possibili aggregazioni . Lo comunica il Consiglio di Amministrazione dell'istituto genovese dopo la debacle in borsa di ieri, 11 ottobre 2018, sulle ipotesi di ...

Fitch - Banca Carige? 'Altissimo rischio fallimento' - il colosso italiano a rischio-crac : Una - grossa - Banca italiana rischia di fallire. Paola dei signori del rating di Fitch : nel mirino c'è Banca Carige , a cui l'agenzia ha tagliato il rating, declassandolo a CCC+ . Una decisione ...

Mercati europei in rosso. A Milano crolla Banca Carige : Seduta negativa per i Mercati del Vecchio Continente , dopo la pessima performance di Wall Street e delle piazze asiatiche preoccupate per le dure critiche di Trump alla Fed sul rialzo dei tassi. L' ...

Lieve ribasso dell'indice dei titoli Bancari in Italia - -0 - 43% - - perde molto Banca Carige : Scambi sotto i livelli della vigilia per il comparto Bancario a Piazza Affari , mentre l' EURO STOXX Banks registra un ribasso più marcato. Il settore Bancario Italiano ha aperto a quota 8.487,91, con ...

Bancari negativi - Carige sotto pressione dopo downgrade Fitch : L'agenzia di rating Fitch ha affermato che i nuovi obiettivi di deficit inseriti nel Documento di Economia e Finanza confermano quella politica fiscale più espansiva che l'agenzia temeva quando, alla ...

Banca Carige - Fitch taglia rating. La banca esclude possibilità fallimento : Fitch impugna la scure e taglia il rating di lungo termine di banca Carige , a CCC+ da B- e il viability rating a ccc+ da b- con prospettive negative. Secondo l'agenzia di rating il fallimento della ...