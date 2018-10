Bambini e smartphone | amore che supera i videogiochi

digital-news

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Non ci sono dolci oche tengano: tra i giovanissimi lobatte tutte le forme di intrattenimento e passatempo. Il telefonino è amato da setteitaliani su dieci, che trascorrono oltre due ore al giorno davanti al suo schermo e ottengono di averne uno personale, in media, a 10 anni. A scattare la fotografia è il rapporto «My first device» di Norton by Symantec. L'indagine interpella 7mila genitori di dieci paesi europei e mediorientali, tra cui l'Italia. Sono i genitori «digital-first»: quelli ...