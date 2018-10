Balla sull'ala dell'aereo : rapper precipita e muore mentre gira il nuovo video : Il rapper Jon James McMurray è morto dopo essere precipitato da un aereo in British Columbia, Canada, dove stava girando un video musicale. Il 34enne stava Ballando sull'ala del piccolo Cessna, quando ...

L'economista Daniel Gros sulla bocciatura della manovra : "Sui mercati non sarà l'Apocalisse - ma l'Italia Balla sull'orlo del precipizio" : No, sui mercati non sarà l'Apocalisse. I rischi, però, restano elevati perché si balla "sull'orlo del precipizio" e per far cambiare il vento, in negativo, "basta poco". L'economista tedesco Daniel Gros, direttore del Centre for European Policy Studies (Ceps) valuta così - in un'intervista a Huffpost - l'impatto sui mercati della bocciatura della manovra da parte della Commissione europea.Da Bruxelles arriva una ...

Selvaggia Lucarelli a Vieni da Me/ Dirà la sua sulla partecipazione a Domenica In e Ballando con le stelle? : Selvaggia Lucarelli torna in tv nel salotto di Caterina Balivo a Vieni da Me: Dirà la sua su quanto è accaduto a Domenica In e potrebbe accadere a Ballando con le stelle e Amici?(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 11:23:00 GMT)

Amici - voci sullo 'scippo' di Maria De Filippi : vuole Selvaggia Lucarelli - addio a Ballando con le stelle? : In vista c'è la prossima edizione di Amici , dunque iniziano i preparativi per lo show di Maria De Filippi . E secondo quanto si sussurra, la conduttrice sarebbe alla ricerca di volti e idee nuove per ...

Ballardini esonerato : Genoa - Juric nuovo allenatore/ Ultime notizie - Preziosi tuona sull'ex : "E' scarso" : Genoa, Ballardini esonerato: torna Juric. Svolta dopo la sconfitta contro il Parma: il presidente Enrico Preziosi aveva contattato anche Davide Nicola. Le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 00:52:00 GMT)

Terremoto - il Sud continua a “Ballare” : scosse sull’Etna mentre continua lo sciame sismico di Palmi - Calabria e Sicilia in apprensione : Il Sud Italia continua a “ballare” per le scosse di Terremoto che si verificano con frequenza molto ravvicinata in varie zone di Calabria e Sicilia: la scorsa notte una scossa di magnitudo 4.6 ha colpito l’Etna vicino Catania alle 02:34 provocando crolli, danni e feriti. Ma non è stata una scossa isolata, complessivamente sono state 8 le scosse di Terremoto nella zona di Adrano, Biancavilla e Santa Maria di Licodia, dove gli ...

Def - la brutta voce tra gli operatori della finanza sull'Italia : 'Lunedì si comincia a traBallare' : 'Riposati al weekend, perché da lunedì si ricomincia a traballare'. È il consiglio di un anonimo investitore di Londra al cronista della Stampa : dopo la manovra in deficit al 2,4% annunciata nel Def ...

REVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE/ L'ultima Balla sulla fuga degli investitori stranieri : Da qualche settimana si sta consolidando sui giornali una previsione borsistica venduta come certa senza che si capisca come e perché. Ce ne parla PAOLO ANNONI(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 06:03:00 GMT)

Ubriaca Balla in topless sull'aereo easyJet diretto a Ibiza ed è subito rissa (VIDEO) : Non c'è pace in terra ma nemmeno in cielo. Sui voli di linea, litigi e risse non sono più purtroppo una novita'. L'ultimo episodio è accaduto su un volo della compagnia easyJet partito da Luton, in Inghilterra, e diretto a Ibiza, famosa isola delle Baleari, in Spagna, celebre per la movida e la vita notturna. Una donna, a quanto pare in stato di ubriachezza, si è messa a ballare in topless [VIDEO] nel corridoio del velivolo. Il comportamento non ...

