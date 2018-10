Auto nel canale pieno d' acqua | pompieri salvano miracolosamente una donna

Gira in Auto con amante e 2 figli - la polizia scopre nel bagagliaio il cadavere della moglie : Qualcuno salvi il soldato Kyle. Dalla propria stupidità. A 22 anni era ancora convinto che bastasse indossare un'uniforme militare per essere un grande stratega e che andare a spasso in auto per la ...

Rubava nel cantiere dell'Autostrada Rosolini-Gela : arrestato ladro : Avevano asportato ferro da un cantiere per un valore di circa nove mila euro, ma i carabinieri di Modica li hanno scoperti. Uno dei ladri è di Avola

Desirée - l'Autopsia conferma : «Drogata e violentata dal branco nello stabile occupato» : l'autopsia sul corpo di Desirée, la 16enne trovata morta tra venerdì e sabato in uno spazio occupato nel quartiere di San Lorenzo, a Roma, conferma il racconto del supertestimone:...

Khashoggi - tre valige sospette nell'Auto diplomatica : La polizia turca ha trovato tre valige sospette e una maschera all'interno di un'auto consolare abbandonata in un parcheggio privato di Istanbul , nel quartiere di Sultangazi. Lo rivela il sito del ...

Savona - incendio nella sede dell'Autorità Portuale : nessun ferito - : Alcuni testimoni, fuggiti dagli uffici, riferiscono che le fiamme sono divampate all'improvviso. A quanto risulta non sono state udite esplosioni

Savona - maxi incendio nella nuova sede dell’Autorità Portuale | : Vigili del Fuoco sul posto, traffico in tilt in corso Mazzini e via Gramsci. Quaranta persone evacuate, in corso le verifiche

Offensiva elettrica - Audi ed Enel X 'ricaricano' l Auto " : Allo scatto da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi si accompagnano plus unici al mondo quali le funzioni on demand e gli specchietti retrovisivi esterni virtuali: dotazioni che elevano la digitalizzazione di ...

Si tuffa nel sottopasso allagato e salva donna bloccata in Auto : Chieti - Ha visto un'auto quasi sommersa nel sottopassaggio invaso dall'acqua gelida, la donna alla guida che picchiava contro il vetro per chiedere aiuto. Non ha esitato a tuffarsi Luca Ortu, 45 anni, originario di Alghero, che oggi, a Francavilla al Mare (Chieti), dove pioveva da ore, intorno alle 14, ha salvato la signora da annegamento certo. "Avevano già chiamato i Vigili del Fuoco, ma mi sono reso conto che non si ...

Trasporti : Toninelli - a lavoro su molti dossier con 26 - 4 milioni di euro per deduzioni forfettarie agli Autotrasportatori : Roma, 22 ott 20:38 - , Agenzia Nova, - Il governo mantiene alta l'attenzione verso il mondo degli autotrasportatori e annuncia 26,4 milioni di euro per deduzioni forfettarie: lo... , Com,

Autotrasporti - Toninelli : "Nel dl fiscale 26 - 4 milioni di euro per deduzioni forfettarie" : "L'attenzione e del Governo per il mondo degli autotrasportatori resta altissima. Nel decreto fiscale abbiamo mantenuto il primo impegno, stanziando 26,4 milioni di euro per quest'anno , che servono ...

Auto sommersa dall'acqua nel sottopasso : si tuffa e salva donna. «Non sono un eroe ma sembrava un film» : Vede un'Auto sommersa nel sottopassaggio invaso dall'acqua, la donna alla guida che picchia contro il vetro. Non ha esitato a tuffarsi Luca Ortu, 45 anni, originario di Alghero, che, a...

Chieti. Auto bloccata nel sottopasso. Si tuffa e salva donna : “Sembrava un film” : Momenti drammatici quelli vissuti intorno alle ore 14 nel sottopassaggio di via Pola a Francavilla al Mare. Luca Ortu, 45 anni, si è tuffato e ha salvato l'Automobilista da morte certa: "Mi sono reso conto che non si poteva aspettare. Non mi sento un eroe anche se mi è sembrato di vedere un film".Continua a leggere