Atletica | l’Italia Elite si ritrova nel weekend | gli azzurri definiscono i piani per il

Atletica - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : assegnati gli ultimi undici titoli. Per l’Italia un argento - due quinti ed un ottavo posto : assegnati gli ultimi undici titoli dell’Atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina classifiche stilate sommando due prove. Quattro azzurrini oggi in gara, per l’Italia una medaglia d’argento, due quinti ed un ottavo posto: andiamo a scoprire tutti i medagliati odierni. Nei 200 metri piani femminili oro all’islandese Gudbjorg Jona Bjarnadottir con 47″02, davanti all’italiana Dalia Kaddari, ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili 2018 : prima medaglia per l’Italia - Carmelo Musci bronzo nel peso! Finocchietti quarto nella marcia : Arriva la prima medaglia per l’Italia dell’Atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Carmelo Musci ha infatti conquistato la medaglia di bronzo nel getto del peso: il 17enne pugliese scaraventa l’attrezzo a 20.76 metri, meglio del 20.67 ottenuto in gara-1 e la combinazione delle due prestazioni gli permette gli agguantare il terzo gradino del podio. Il gigante di ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 14 ottobre. L’Italia punta in alto nel ciclismo. Atletica per stupire : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (domenica 14 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: proveremo a puntare in alto nel ciclismo dove si disputa una strana combinata, cercheremo di stupire nell’Atletica leggera con Benati e proveremo a essere outsider nelle altre gare di giornata. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle ...

Atletica - definito l’Elite Club dell’Italia : 11 azzurri top - spiccano Tortu e Tamberi. Esclusa Grenot - la lista completa : È stato definito l’elenco degli azzurri che faranno parte dell’Atletica Elite Club, cioè il gruppo di merito che mette insieme i migliori italiani. Ne fanno parte 37 atleti (24 uomini, 13 donne) ma soltanto undici sono stati inseriti nel gruppo Top definito dal nuovo DT Antonio La Torre, cioè gli elementi su cui investire il maggior numero di risorse. Ci sono stati dei tagli importanti rispetto al 2018, ben 18 azzurri non fanno più ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Si punta sulla marcia e sui 400 di Benati : L’Italia sarà presente con 13 azzurri nell’Atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018. La rassegna a cinque cerchi riservata alle grandi promosse dello sport internazionale si disputerà a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre, le gare di Atletica leggera si svolgeranno nello specifico tra l’11 e il 16 ottobre all’Athletics Field della capitale sudamericana. La nostra Nazionale sarà composta da 8 ragazzi e 5 ...

Atletica - cambia la guida dell’Italia. Antonio La Torre nuovo DT - accettate le dimissioni di Baldini : Varata la composizione del nuovo staff tecnico dell’Atletica italiana per il biennio 2019-2020 da parte del Consiglio Federale della FIDAL: dopo la fase di verifica avviata al termine dei Campionati Europei di Berlino, è stata individuata la squadra che avrà il compito di guidare gli atleti azzurri verso le Olimpiadi di Tokyo. nuovo DT è Antonio La Torre, accolte le dimissioni di Stefano Baldini, assegnato un nuovo incarico ad Elio ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Gli azzurri si affidano alla marcia e Lorenzo Benati : Dal 6 al 18 ottobre si svolgeranno le Olimpiadi Giovanili 2018, giunte alla terza edizione. Le competizioni di Atletica cominceranno giovedì 11 ottobre, con le ultime medaglie che verranno assegnate martedì 16. Teatro delle prove di specialità della disciplina regina della rassegna l’Athletics Field di Buenos Aires (Argentina) situato all’interno dello storico Parque Polideportivo Roca, rinominato in Youth Olympic Park per ...

Atletica – Campionati Mondiali di corsa in montagna - due podi per l’Italia in Andorra : Brilla il secondo posto della formazione femminile under 20 che, dopo la vittoria ai recenti Europei, riesce a salire un gradino rispetto alla passata stagione Italia due volte sul podio dei Campionati Mondiali di corsa in montagna. A Canillo, nel Principato di Andorra, la squadra maschile senior conferma la medaglia d’argento della scorsa edizione, piazzando tre atleti nella top ten: settimo il comasco Francesco Puppi, ottavo e nono i ...

Atletica - Europei paralimpici 2018 : l’Italia fa festa - doppio oro per Oney Tapia : L’Italia continua a regalare grandi gioie agli Europei 2018 di Atletica paralimpica che si stanno disputando a Berlino (Germania). Il protagonista assoluto della penultima giornata è stato Oney Tapia che, dopo aver primeggiato nel lancio del disco con tanto di record mondiale, ha trionfato anche nel getto del peso F11. E dire che l’italo-cubano non si era concentrato così tanto in questa specialità durante la stagione ma oggi non ha ...

Atletica paralimpica - Europei Berlino 2018 : argento per l’Italia dalla staffetta 4×100 maschile T42-47/61-64 : Si arricchisce di una medaglia d’argento il medagliere dell’Italia dell’Atletica paralimpica agli Europei in corso a Berlino: a portarla è la staffetta 4×100 maschile T42-47/61-64. Emanuele Di Marino, Simone Manigrasso, Riccardo Bagaini e ed Andrea Lanfri cedono soltanto alla Germania. Sul traguardo infatti la formazione padrona di casa chiude in 41″42, record dei Campionati, mentre l’Italia è seconda in ...

Atletica - Europei paralimpici 2018 : l’Italia festeggia i bronzi di Riccardo Bagaini e Diego Gastaldi : Nuove gioie per l’Italia agli Europei 2018 di Atletica paralimpica in corso di svolgimento a Berlino (Germania). Nel quarto giorno di gare sono arrivate altre due medaglie per i nostri colori. Riccardo Bagaini ha conquistato la medaglia di bronzo sui 200 metri categoria T47 con il tempo di 23.24, suo personale. Non ancora 18enne (spegnerà le candeline il prossimo 12 ottobre), il piemontese che stravede per Usain Bolt e già medagliato in ...

Europei Atletica 2018 – Tra delusione e consigli - Tamberi commenta il magro bottino dell’Italia : “ora basta alibi” : L’Italia dell’atletica non brilla agli Europei 2018, i risultati deludenti degli azzurri commentati dal saltatore Gianmarco Tamberi Un bilancio disastroso quello dell’Italia agli Europei di atletica 2018. All’Olympiastadion di Berlino gli azzurri non hanno brillato e la Nazionale italiana ha raccolto meno di quello che si poteva aspettare. Con un oro, un argento e quattro bronzi nel medagliere, il bottino azzurro fa ...

Europei Atletica 2018 – Oro alla Mazuronak nella maratona femminile - l’Italia si prende l’argento a squadre : L’Italia conquista la medaglia d’argento a squadre nella maratona femminile agli Europei di Berlino, l’oro individuale va alla bielorussa Mazuronak Agli Europei di Berlino l’Italia conquista l’argento nella classifica a squadre della maratona femminile, una medaglia che entra a tutti gli effetti nel medal table azzurro della rassegna continentale. È il frutto del sesto posto di Sara Dossena (2h27:53), ...