' Ateneo di San Marino | gli studenti sono aumentati da 245 fino a 800'

Il rettore 'lancia' l'Ateneo molisano su Radio Delta 1 : 'Giovane e dinamico. Gradita la visita di Di Maio' : "La a laurea non vale come pezzo di carta ma come certificazione di una competenza acquisita, decisiva per realizzarsi nel mondo del lavoro. Io dico di credere nell'Università e di scegliere i corsi ...