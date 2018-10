Astronomia | Marte in posa per Mars Cube One

meteoweb.eu

: Marte, l’acqua contiene ossigeno e potrebbe ospitare forme di vita - SkyTG24 : Marte, l’acqua contiene ossigeno e potrebbe ospitare forme di vita - _whenom_ : RT @UAstronomia: Nelle riserve di acqua salata sotto la superficie di #Marte potrebbe esserci ossigeno a sufficienza da permettere lo svilu… - sandrocgiordano : C'è l'ossigeno dentro Marte? di Piero Giuseppe Golettp -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)One B, uno dei duesat a bordo della missione Nasa InSight ha scattato una foto al pianeta– la prima mai realizzata da un veicolo spaziale del genere – lo scorso 3 ottobre, da una distanza di circa 12,8 milioni di chilometri. Obiettivo di Marco A e Marco B, soprannominati dai tecnici Eve e Wall-E, è verificare se dei dispositivi di dimensioni ridotte come isat possano sopravvivere al viaggio nello spazio profondo. L’immagine è stata realizzata come test dalla fotocamera grandangolare. InSight, partito dalla base di Vandenberg lo scorso 5 maggio, giungerà suil prossimo 26 novembre: in quel momento i duesat dovranno testare le loro capacità di comunicazione mentre il lander tenterà l’atterraggio sul pianeta rosso. Insight, tuttavia, non baserà le sue comunicazioni esclusivamente su Marco A e B, ma verrà guidata dalle sonde Nasa già in orbita ...