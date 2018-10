Astrofisica | Italia e Australia occidentale insieme verso la realizzazione del più grande

meteoweb.eu

: INAF - Pesare pianeti e asteroidi, grazie alle pulsar Comunicato stampa - Lo studio, al quale hanno partecipato ric… - liberascienza : INAF - Pesare pianeti e asteroidi, grazie alle pulsar Comunicato stampa - Lo studio, al quale hanno partecipato ric… - billi_daniela : my talk tomorrow The search for life elsewhere - at 11:00 Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali 00133 Ro… - MauryRock2 : @italia_nel_caos Boldrini inarrivabile, ha ricoperto un ruolo istituzionale. Saviano non conta un cazzo, Gruber è s… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Oggi è stato firmato un accordo di collaborazione tra l’Istituto Nazionale di(INAF) e la Curtin University, nodo dell’International Center for Radio Astronomy Research (ICRAR) inche getta le basi per ladel piùradiotelescopio del mondo, lo Square Kilometre Array (SKA). SKA sorgerà nell’e sarà costituito da 130.000 singole antenne radio, sparse per migliaia di chilometri quadrati nella contea di Murchison, 800 km a nord di Perth, nell’. Una seconda struttura verrà installata in Sud Africa mentre la sede di SKA sorgerà a Manchester, nel Regno Unito. Nel complesso, il radiotelescopio SKA è un progetto su scala mondiale dal costo di circa 1,6 miliardi di dollarini. L’accordo, firmato presso la Curtin University, prevede un piano per mettere a sistema le tecnologie ...