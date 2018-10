Astrofisica | dalle onde gravitazioni un nuovo “metro” per misurare l’espansione del cosmo

Astrofisica : le eruzioni di materiale dalle stelle blu variabili spiegate con simulazioni in 3D : Appartengono ad una categoria di oggetti celesti piuttosto rari, ‘extra large’ – in termini di massa e luminosità – e in un certo senso ‘irascibili’, visto che periodicamente prorompono in vistose eruzioni, soprannominiate ‘geyser’ stellari. Si tratte di stelle classificate come variabili blu luminose o Lbv (Luminous Blue Variables), i cui ‘sbalzi d’umore’ sono stati analizzati dagli astronomi del Flatiron Institute di New York che ...